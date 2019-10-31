Ловушка для "Томагавков". Почему России больше не страшны ракеты НАТО

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Любые типы воздушных целей будут обнаружены на расстоянии в несколько тысяч километров — российскую систему предупреждения о ракетном нападении в ближайшие годы усилят новейшими загоризонтными радарами "Контейнер". Они работают с увеличенным углом обзора и одновременно могут сопровождать тысячи объектов. Первую такую РЛС армия получит до конца года. О новом противоракетном зонтике страны — в материале РИА Новости.

Против гиперзвука

Разработкой двухкоординатной загоризонтной радиолокационной станции 29Б6 "Контейнер" инженеры НИИ дальней радиосвязи занялись в середине 1990-х. Принцип работы этого радара заключается в отражении радиоволн от ионосферы Земли: направленный под определенным углом сигнал "рикошетит" от ионизированного атмосферного слоя, попадает в цель и, уже отразившись от нее, возвращается к приемнику.

Таким образом определяются точное местоположение объекта, его скорость и направление полета. "Контейнеры" по большей части заточены на обнаружение аэродинамических целей на высотах до ста километров. То есть они не увидят баллистические ракеты в полете, хотя и могут засекать их старт с поверхности Земли.

Эти РЛС способны обнаруживать и сопровождать не только такие крупные и относительно медленные объекты, как самолеты и крылатые ракеты, — по данным разработчика, станция распознает гиперзвуковые ракеты на рекордном расстоянии в три тысячи километров. Всего же "Контейнер" может держать под прицелом одновременно пять тысяч воздушных объектов различного типа и характеристик.

Первый образец "Контейнера" встал на опытно-боевое дежурство в 2013-м. Передающая часть станции расположена в Нижегородской области, а приемная — в Мордовии, где раскинули поле из почти 150 тридцатиметровых антенн. Место дислокации выбирали с учетом того, что у "Контейнера" есть мертвая зона протяженностью 900 километров. Поэтому станцию разместили в глубине страны, откуда она будет контролировать воздушное пространство сопредельных государств.

Первый "Контейнер" работает в западном направлении. Под его контролем — большая часть Европы и, соответственно, основные зоны дислокации войск НАТО. Это особенно актуально в условиях недавнего расторжения Договора о ракетах средней и меньшей дальности — РЛС позволяет вести постоянное наблюдение за натовскими авиационными и ракетными базами.

По словам генерального директора НИИДАР Кирилла Макарова, в дальнейшем такие станции прикроют Россию со всех сторон — планируется, что "Контейнеры" разместят на Дальнем Востоке, северо-западном и южном направлениях.

На ближних подступах

Еще один новый элемент системы предупреждения о ракетном нападении — береговые загоризонтные радиолокационные станции поверхностной волны "Подсолнух". Эти РЛС будут контролировать воздушную и надводную обстановку в прибрежной экономической зоне России. Их возможности скромнее, чем у "Контейнера", — станции работают на дистанции до 450 километров.

Одно из главных преимуществ "Подсолнуха" — всепогодность. При этом он хорошо видит как корабли и самолеты, изготовленные по технологии "стелс", так и обычную технику. В полностью автоматическом режиме станция обнаруживает и сопровождает одновременно до 300 морских и 100 воздушных объектов. При этом их четко классифицирует — определяет, групповая это или одиночная цель, воздушная или надводная, оценивает размер.

Информация от РЛС оперативно поступает на командные пункты береговой обороны, где принимают решение о применении зенитного оружия.

Первым объединением, получившим "Подсолнухи", стала Каспийская флотилия. Экипажи ракетных кораблей регулярно оттачивают взаимодействие с расчетами РЛС на учениях и получают от них целеуказания на условные мишени в Каспийском море. Моряки признаются, что с новой РЛС стало гораздо легче следить за вверенной им акваторией и воздушным пространством над ней.

Недавно Россия развернула "Подсолнухи" еще на двух направлениях — новые станции военные осваивают на Дальнем Востоке и Балтике.

Межконтинентальная угроза

Впрочем, несмотря на высокую эффективность, "Подсолнухи" и "Контейнеры" — лишь вспомогательный инструмент в СПРН. Первую скрипку здесь играют станции высокой заводской готовности типа "Воронеж". Именно они предназначены для дальнего обнаружения — в первую очередь баллистических межконтинентальных ракет.

При внушительных возможностях одна из особенностей станции — минимум временных затрат на сборку и постановку на боевое дежурство. С завода "Воронеж" приходит в виде унифицированных блоков и контейнеров, после чего быстро собирается на месте с учетом оперативно-тактических условий района дислокации.

РЛС первой модификации "Воронеж-М", размещенную в Ленинградской области, российские военные получили в 2006-м. Она работает в метровом диапазоне и перекрывает пространство от Марокко до Шпицбергена. Более поздние модификации с индексами "ДМ" и "СМ", соответственно, работают в дециметровом и сантиметровом режимах.

Наземный эшелон РЛС разбросан по всему периметру России — станции несут боевое дежурство в Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. К 2024-му еще один "Воронеж" разместят в Крыму.

Напомним, что к строительству эшелонированной СПРН в СССР приступили еще в начале 1960-х. Прообразом современной системы стал состоящий из двух РЛС "Днепр" радиолокационный комплекс обнаружения баллистических ракет в Мурманске и Риге, откуда информация поступала на командный пункт в Подмосковье.