Хелена Бонэм Картер появилась на публике с молодым любовником

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Британская актриса Хелена Бонэм Картер приняла участие в церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Harper's Bazaar, куда пришла с писателем Раем Дагом Хольмбоэ, который младше ее на 21 год сообщает Daily Mail.
Ранее она дала большое интервью Harper's Bazaar, в котором подтвердила, что в ее жизни появилась новая любовь.
"Сначала вы расстаетесь с кем-то, потом переживаете это. Со временем из-за грусти и тоски становится скучно, и вот тогда вы, наконец, идете дальше. Я очень счастлива сейчас — не ожидала, что все так сложится", — сказала она.
О романе Картер и Хольмбоэ стало известно еще весной, однако только сейчас она официально подтвердила эту информацию.
В 2014 году актриса рассталась с режиссером Тимом Бертоном, с котором прожила в гражданском браке 13 лет. У них есть двое детей: сын Билли (16 лет) и дочь Нелл (11 лет).