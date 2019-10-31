"Летающие гробы": грязные секреты корпорации Boeing

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. В сенате США открылись слушания "Авиационная безопасность и будущее Boeing 737 MAX", приуроченные к годовщине катастрофы самолета авиакомпании Lion Air в Индонезии. Что выяснилось о махинациях Boeing в ходе расследования этой трагедии и о дальнейшей судьбе американской корпорации — в материале РИА Новости.

Машина против человека

Рейс Lion Air JT 610 вылетел из международного аэропорта Джакарты в 6:20 29 октября 2018 года. Через 13 минут самолет рухнул в море, все 189 человек на борту погибли.

Спустя год сенаторы пытаются установить, что руководство компании знало о конструктивных проблемах авиалайнера до катастрофы.

В первую очередь речь идет о компьютерной программе MCAS, которая при чрезмерном задирании носа самолета автоматически его опускала, переводя воздушное судно в пикирование. Из официального отчета, опубликованного авиационным управлением Индонезии на прошлой неделе, следует, что эта программа за 13 минут полета самопроизвольно включалась более 20 раз. В том числе — через две секунды после того, как в кабине пилотов сработало предупреждение об опасности столкновения с поверхностью. Мгновение спустя самолет на скорости 800 километров в час врезался в воду.

Менее чем через пять месяцев, в марте, аналогичная авиакатастрофа произошла в Эфиопии. Погибли 157 человек.

"Хотя расследование продолжается, мы знаем, что обе катастрофы сопровождались повторной активацией программного обеспечения управления полетом под названием MCAS", — сообщил генеральный директор Boeing Деннис Муйленбург на сенатских слушаниях во вторник.

"Мы допустили ошибки и исправляем их", — добавил он. С августа программное обеспечение обновляется. MCAS станет "более мягкой и чувствительной к действиям пилотов".

Гонка за прибылью

Однако дело Boeing давно уже вышло за рамки программного обеспечения. Речь идет о том, что крупнейшая американская корпорация сознательно подвергла опасности жизнь людей ради прибыли.

В 2011 году главный конкурент Boeing, европейская Airbus запустила линейку самолетов Neo с более экономичными двигателями.

У американцев было две возможности сохранения лидерства: либо взяться за новую модель с нуля, потратив на проект 32 миллиарда долларов, либо оснастить Boeing 737 двигателями с увеличенным диаметром турбины, что сулило двадцатипроцентную экономию топлива. Выбрали второй вариант, и в 2016-м появился 737 MAX.

Однако из-за увеличенного размера новые двигатели невозможно было установить на место прежних — их пришлось вынести вперед, закрепив выше. В результате нарушилась центровка и самолет начал задирать нос.

Для исправления этого дефекта и разработали программу MCAS, которая при чрезмерном задирании носа автоматически его опускала. Система получилась очень сырой — включалась даже при полете в штатном режиме. Причем опускала нос самолета в четыре раза сильнее, чем предусматривали конструкторы. То есть MCAS не выравнивала лайнер, а переводила его в пике.

Мало того, система устроена так, что ее трудно обнаружить: MCAS беззвучно включалась, когда компьютеру казалось, что нос задирается слишком сильно, работала несколько секунд, направляя самолет к земле, и "засыпала" до следующего выхода на критический, по ее мнению, режим.

Программное обеспечение должно было пройти сертификацию в ФАУ, а это дорогая и длительная процедура. Чтобы не тратить время и деньги, руководство корпорации просто утаило сам факт существования данной системы: MCAS в руководстве по летной эксплуатации Boeing 737 MAX упоминалась ровно однажды — в списке аббревиатур.

Так сэкономили еще раз и обрекли людей на гибель: зная о MCAS, экипаж мог бы просто выключить автоматику и продолжать полет в ручном режиме. Но пилоты не подозревали о коварной компьютерной программе. Увидев, что нос самолета опускается, и не понимая, почему так происходит, они тянули штурвал на себя, пытаясь преодолеть сопротивление автоматики.

Через несколько секунд MCAS отключалась, сопротивление на штурвале пропадало — и самолет резко задирал нос, теперь уже по-настоящему. Автоматика опять просыпалась, направляя самолет в пике. Именно такую картину рисует официальный отчет о катастрофе Lion Air.

Главный вопрос, волнующий сегодня законодателей США: осознавало ли руководство Boеing всю опасность ситуации с MCAS. В середине октября The New York Times опубликовала материалы внутренней переписки сотрудников компании, из которых видно, что еще в 2016 году главный технический пилот Boeing по проекту 737 MAX Марк Форкнер информировал специалиста (его имя не называется) о "вопиющих" проблемах с системой MCAS. "В симуляторе она свирепствует", — утверждал Форкнер.

Отвечая в сенате на вопрос, когда он узнал об этом, гендиректор Муйленбург сообщил: еще до крушения 737 MAX в Эфиопии. Чем вызвал бурю возмущения у законодателей.

"После катастрофы в Индонезии представители Boeing пришли ко мне в офис и сказали, что это следствие ошибки пилота, — негодовал сенатор Ричард Блюменталь. — А теперь выясняется, что у тех пилотов не было никаких шансов. Они находились в летающих гробах, потому что Boеing решил скрыть информацию о MCAS".

Расплата за жадность

Независимо от исхода сенатских слушаний проблемы Boеing закончатся не скоро. Возобновление полетов 737 MAX, запрещенных после катастрофы в Эфиопии, все время откладывается. Авиапроизводитель рассчитывал, что запрет продлится не больше трех месяцев, однако сейчас речь идет о феврале будущего года.

Boeing выплачивает компенсации жертвам авиакатастроф, но это ничто по сравнению с суммами, которые намерены истребовать авиакомпании за невозможность эксплуатировать самолеты. По оценкам экспертов, их общие убытки уже приближаются к десяти миллиардам долларов.

Между тем финансы Boеing оставляют желать лучшего: по итогам третьего квартала выручка упала на 21% (до 19,98 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (25,1 миллиарда). Долги за год выросли на 5,5 миллиарда, в то время как имеющиеся средства увеличились всего на 1,3 миллиарда, а чистый денежный поток ушел в минус.

Но даже авиакомпании, готовые возобновить полеты 737 MAX сразу после отмены запрета, сильно сомневаются, что это удастся сделать быстро. Репутация самолета разрушена, и захотят ли пассажиры летать на нем — большой вопрос. Крупнейшие американские авиаперевозчики American Airlines и Southwest Airlines уже сообщили, что предоставят клиентам право отказаться от 737 MAX.

Биржевые аналитики тоже не верят, что авиапроизводитель способен в ближайшем будущем решить свои проблемы. В минувший понедельник три влиятельные фирмы с Уолл-стрит понизили прогнозы по акциям Boeing.

"Мы больше не можем защищать акции в свете последних открытий, которые значительно увеличивают профиль риска для инвесторов, — отметили в записке для клиентов специалисты Credit Suisse. — В нашей интерпретации ключевой вывод заключается в том, что Boeing, похоже, знал об ошибочной работе MCAS до сертификации самолетов 737 MAX".

Эксперты UBS "больше не уверены в том, что после возвращения на рынок 737 MAX будет востребован пассажирами".