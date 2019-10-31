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РИА Новости

"Умеет стрелять, бродит по городу". В Екатеринбурге год ищут убийцу девушек

08:00 31.10.2019
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© Фото : предоставлено родственниками погибшихКсения Солтанова и Наталья Кузнецова
Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова
© Фото : предоставлено родственниками погибших
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Виктория Дубовская. Хорошо экипированный мужчина неопределенного возраста, скорее всего, профессионально владеет оружием — на сегодня это все, что известно о человеке, который в августе прошлого года расстрелял двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге. И хотя момент убийства попал на камеры видеонаблюдения, выйти на след преступника пока не удалось.

Восемь пуль

Вечером 25 августа 2018-го 29-летняя Ксения Солтанова и 28-летняя Наталья Кузнецова приехали к горно-спортивному комплексу "Уктус" в Екатеринбурге. У местных это популярное место отдыха: 400 гектаров с вековыми соснами, лыжными трассами и беседками, причем в черте города.
Дальнейшие события следователи восстанавливали по записям камер видеонаблюдения. Около 22:00 Ксюша и Наташа устроили пикник на скамейке возле учебного горнолыжного склона. Мимо пробежал неизвестный. Через несколько минут он вернулся и завязал разговор. Затем достал оружие и расстрелял обеих девушек.
© Спортивный комплекс "Уктус"Кадр с камеры видеонаблюдения на "Уктусе"
Вид с камер видеонаблюдения на Уктусе
© Спортивный комплекс "Уктус"
Кадр с камеры видеонаблюдения на "Уктусе"
Их обнаружили случайные прохожие утром в воскресенье. Ксюша уже была мертва, а Наташу в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи шесть дней боролись за ее жизнь, но 1 сентября она скончалась. Согласно выводам судмедэкспертов, убийца выстрелил восемь раз, все пули попали жертвам точно в голову.
Криминалисты несколько дней прочесывали окрестности в поисках улик, опросили десятки возможных свидетелей. Что касается видеозаписи, то она оказалась слишком размытой — лицо стрелка не разглядеть. Однако специалисты обратили внимание на несколько важных деталей: убийца был хорошо экипирован, на голове закрепил что-то вроде прибора ночного видения.
© Следственный комитет РФСхема передвижения погибших и преступника
Схема передвижения погибших и преступника
© Следственный комитет РФ
Схема передвижения погибших и преступника

Разные версии

Мотив ограбления отмели сразу — ценные вещи и деньги остались нетронутыми. Следов сексуального насилия также не обнаружили. Под подозрение сначала попал курьер, который в тот вечер доставил Ксюше и Наташе пиццу к КПП горнолыжного комплекса. Его быстро нашли и допросили, однако вскоре отпустили за отсутствием улик.
Дело не двигалось, поэтому на помощь местным следователям направили московских. Всего оперативники допросили более тысячи человек, провели порядка 35 экспертиз. Кроме того, специалисты собрали образцы ДНК у жителей близлежащих домов. Отрабатывались самые разные версии — вплоть до личной мести. По словам друзей и родственников, явных врагов у девушек не было.
© Фото : предоставлено родственниками погибшейКсения Солтанова
Ксения Солтанова
© Фото : предоставлено родственниками погибшей
Ксения Солтанова
"Наташа и Ксюша познакомились в 2007-м, в юридической академии. Вместе поступили, жили в одной комнате, — рассказала РИА Новости мать Ксюши Алина Солтанова. — Подружились не сразу, но в последние годы были очень близки. Любили выбираться на природу".
После академии Ксюша сделала неплохую карьеру — была ведущим специалистом в юридическом отделе крупного банка. Наташа работала в отделе кадров коммерческой компании. Коллеги характеризовали обеих только положительно.

"Это его первое убийство"

По словам родственников, в конце концов силовики пришли к выводу, что имеют дело с ситуативным преступлением.
© Фото : предоставлено родственниками погибшей Наталья Кузнецова
 Наталья Кузнецова
© Фото : предоставлено родственниками погибшей
Наталья Кузнецова
"Сказали, он не готовился к убийству, расстрелял девочек спонтанно. Поэтому так сложно поймать — только с поличным, — сообщил собеседник РИА Новости. — Видимо, это его первое убийство, хотел таким образом самоутвердиться. Еще дали странную возрастную вилку: от 15 до 50 лет".
С такой логикой родители погибших категорически не согласны, у них есть собственные предположения. Первое — преступник выполнял чей-то заказ. Но кто мог желать Ксюше и Наташе смерти — неизвестно. Второе — убийца работал на "Уктусе", поэтому очень хорошо ориентируется в окрестностях и ушел незамеченным.
Недавно родители побывали на приеме у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и пожаловались на свердловских следователей. По их мнению, сотрудники СК учли не все улики и плохо осмотрели место преступления. Бастрыкин дал подчиненным месяц на то, чтобы разобраться в ситуации.
© Следственный комитет РФМатери погибших на приеме у Александра Бастрыкина
Матери погибших на приеме у Александра Бастрыкина
© Следственный комитет РФ
Матери погибших на приеме у Александра Бастрыкина
Долгое время расследование не комментировали, поэтому в Сети возникли свои теории: от мстительного клиента банка, которому Ксюша отказала в кредите, до ритуального убийства членами таинственной секты. Дело в том, что в октябре 2018-го на месте преступления видели группу людей с факелами. Позднее выяснилось, что это были экстрасенсы, к которым обратились отчаявшиеся родственники. Версия с личной местью тоже маловероятна: Ксюша никогда не работала с клиентами напрямую.
Недавно в полицию обратился охотник, за пару недель до преступления передавший приятелю ружье, которое тот так и не вернул. После проверки следователи его успокоили: калибр не тот.
8235111416
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