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РИА Новости
Культура

В Третьяковке открылась Московская биеннале современного искусства

10:09 31.10.2019
1137
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители знакомятся с экспозицией VIII Московской международной биеннале современного искусства
Посетители знакомятся с экспозицией VIII Московской международной биеннале современного искусства
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Западном крыле Новой Третьяковки начинает работу 8-я Московская биеннале современного искусства, партнером которой стал музей Альбертина, а в основном проекте представлено 50 работ 34 художников.
Куратор — оперный режиссер Дмитрий Черняков, архитектор и автор дизайна экспозиции — Сергей Чобан.

"Мы рассчитываем, что эта биеннале станет не менее успешной, чем предыдущая, — сказала на открытии директор ГТГ Зельфира Трегулова. — Тогда она собрала 130 тысяч человек, феноменальная цифра для проектов современного искусства. Радость и ответственность — принимать музей Альбертина. Никто из нас раньше не сталкивался с подобным форматом показа современного искусства — при такой архитектуре и диалоге немецких классиков с сегодняшними российскими мастерами".

По словам директора, этот формат приближает к зрителю то, что сложно для восприятия.
Как заметил глава Альбертины Клаус Альбрехт Шредер, "на площади в три тысячи квадратных метров построены громадные павильоны, которые напоминают храм искусства". "Со своей стороны я не сделал ничего, только сказал "да" биеннале. Сейчас важно, чтобы музеи доверяли друг другу и делали такие потрясающие партнерские проекты", — отметил он.
"Мне кажется, выставка получилась, она прекрасная, и это заслуга нашей кураторской команды — Дмитрия Чернякова и Сергея Чобана, — сказала РИА Новости президент биеннале Юлия Музыкантская. — Это очень интересная, яркая, необычная экспозиция. Такая выставка — приключение, когда ты не знаешь, что будет за соседним поворотом. Мне кажется, даже очень серьезные, сложные темы — как борьба с терроризмом, права женщин, — показаны тонким, эстетским образом. Надеюсь, публика это оценит".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

"Груша для битья" Халлы бинт Кхалид в экспозиции 8-й Московской международной биеннале современного искусства

Груша для битья Халлы бинт Кхалид в экспозицией VIII Московской международной биеннале современного искусства
1 из 3

"Груша для битья" Халлы бинт Кхалид в экспозиции 8-й Московской международной биеннале современного искусства

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители перед картинами Мунтина Розенблюма "Без названия", Сони Гангл "Конец_11111" и "Конец_10000"

Посетители перед картинами Мунтина Розенблюма Без названия, Сони Гангл Конец_11111 и Конец_10000.
2 из 3

Посетители перед картинами Мунтина Розенблюма "Без названия", Сони Гангл "Конец_11111" и "Конец_10000"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница перед инсталляцией Егора Плотникова "Минута до пробуждения" в экспозиции 8-й Московской биеннале современного искусства

VIII Московская международная биеннале современного искусства
3 из 3

Посетительница перед инсталляцией Егора Плотникова "Минута до пробуждения" в экспозиции 8-й Московской биеннале современного искусства

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 3

"Груша для битья" Халлы бинт Кхалид в экспозиции 8-й Московской международной биеннале современного искусства

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 3

"Груша для битья" Халлы бинт Кхалид в экспозиции 8-й Московской международной биеннале современного искусства

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 3

Посетители перед картинами Мунтина Розенблюма "Без названия", Сони Гангл "Конец_11111" и "Конец_10000"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 3

Посетители перед картинами Мунтина Розенблюма "Без названия", Сони Гангл "Конец_11111" и "Конец_10000"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 3

Посетительница перед инсталляцией Егора Плотникова "Минута до пробуждения" в экспозиции 8-й Московской биеннале современного искусства

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 3

Посетительница перед инсталляцией Егора Плотникова "Минута до пробуждения" в экспозиции 8-й Московской биеннале современного искусства

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Архитектор Сергей Чобан рассказал РИА Новости, что цель восьмой биеннале — ввести российское искусство в интернациональный контекст через диалог между коллекцией современных художников из Альбертины и работами мастеров из России.
Девиз биеннале, "Ориентирование на местности", отражен в архитектуре экспозиции. В залах ГТГ на Крымском Валу выстроены белые стены и перегородки разной высоты, на которых написаны имена художников. За счет этого создается впечатление, как от сада камней: даже стоя на одном месте, зритель видит сразу несколько названий, имен, к которым может прийти.

"Когда вы входите в зал, то ищете художников, ориентируясь на имена, объемы. Двигаетесь к ним и вдруг узнаете новых для себя мастеров в разных контекстах, закрытых или открытых пространствах, в диалоге или отдельно", — отметил Чобан.

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители на Московской биеннале современного искусства. Слева — картина Нео Рауха "Давайте перейдем к следующему" из музея Альбертина

Посетители знакомятся с экспозицией VIII Московской международной биеннале современного искусства
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Посетители на Московской биеннале современного искусства. Слева — картина Нео Рауха "Давайте перейдем к следующему" из музея Альбертина

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители перед картиной Валерия Кошлякова "Замок ангела" в экспозиции 8-й Московской биеннале современного искусства

Посетители перед картиной Валерия Кошлякова Замок ангела в экспозиции VIII Московской международной биеннале современного искусства
2 из 2

Посетители перед картиной Валерия Кошлякова "Замок ангела" в экспозиции 8-й Московской биеннале современного искусства

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 2

Посетители на Московской биеннале современного искусства. Слева — картина Нео Рауха "Давайте перейдем к следующему" из музея Альбертина

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 2

Посетители на Московской биеннале современного искусства. Слева — картина Нео Рауха "Давайте перейдем к следующему" из музея Альбертина

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 2

Посетители перед картиной Валерия Кошлякова "Замок ангела" в экспозиции 8-й Московской биеннале современного искусства

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 2

Посетители перед картиной Валерия Кошлякова "Замок ангела" в экспозиции 8-й Московской биеннале современного искусства

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Итальянская художница Паола Пиви, представляющая в основном проекте США, поделилась с РИА Новости своими впечатлениями от экспозиции.
"Это динамичный проект с интересными художниками, которые рассказывают в своих работах разные истории, — сказала Паола. — Все выглядит так, какой должна быть выставка. Экспонаты вступают в диалог или дискуссию друг с другом".
По ее мнению, уровень на биеннале аналогичен другим международным смотрам искусства. Она обратила внимание на работы Германа Ницше, Эдди Бала, Алекса Каца. При этом Пиви призналась, что все еще не понимает, "кто из художников русский, а кто нет".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на экспозиции Московской биеннале современного искусства. Справа — фрагмент инсталляции "We are the baby gang"
Посетители знакомятся с экспозицией VIII Московской международной биеннале современного искусства
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители на экспозиции Московской биеннале современного искусства. Справа — фрагмент инсталляции "We are the baby gang"
В Москву Паола привезла инсталляцию "We are the baby gang". Это несколько фигур медведей, покрытых перьями ярких цветов, которые помещены в зеркальное пространство. Они занимаются йогой, висят на трапециях, играют друг с другом.
Российский художник Андрей Кузькин представил инсталляцию "Молельщики и герои": более тысячи фигурок из хлеба с солью помещены в своеобразные соты, а перед ними — несколько человеческих голов из того же материала. Последние мастер покрыл своей кровью. Инсталляция размещена в одном зале с картинами Георга Базелица.
"Многие работы здесь мне нравятся, на Георге Базелице я вырос, — сказал Кузькин РИА Новости. — Но решение о том, чтобы нас с Базелицем запихнуть в одно пространство, не я принимал. Мне кажется, экспозиционно можно было решить иначе. Например, его цветная работа ("Б. от Ларри (ремикс)". — Прим. ред.) никак не гармонирует с моей".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Художник Андрей Кузькин рядом со своей работой "Молельщики и герои"

Художник Андрей Кузькин рядом со своей работой Молельщики и герои в экспозиции VIII Московской международной биеннале современного искусства
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Художник Андрей Кузькин рядом со своей работой "Молельщики и герои"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Фрагмент инсталляции Андрея Кузькина "Молельщики и герои"

Фрагмент инсталляции Андрея Кузькина Молельщики и герои
2 из 2

Фрагмент инсталляции Андрея Кузькина "Молельщики и герои"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 2

Художник Андрей Кузькин рядом со своей работой "Молельщики и герои"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 2

Художник Андрей Кузькин рядом со своей работой "Молельщики и герои"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Фрагмент инсталляции Андрея Кузькина "Молельщики и герои"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 2

Фрагмент инсталляции Андрея Кузькина "Молельщики и герои"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Он рассказал, что предложение взять его работу в проект поступило от экспертного совета Третьяковской галереи.
"Насколько я понимаю, так как куратор не очень разбирается в современном искусстве и в художниках, ему был предоставлен определенный список работ экспертным советом Третьяковки, и он принимал решение, — сказал Кузькин. — Потом мне предложили участие, и мы в течение четыре месяцев обсуждали договор. После того, как мои условия были приняты, я согласился участвовать".
По словам Кузькина, его удивили несколько моментов на площадке: например, он узнал о размерах зала и том, как будет экспонироваться его работа, только в первый день монтажа.
"Контакта не было ни с архитектором, ни с куратором на протяжении всей подготовки. Это странно — я участвую не в первой биеннале, и всегда работа начинается с диалога куратора и художника", — сказал он.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИнсталляция Стефана Балкенхола в экспозиции 8-й Московской международной биеннале современного искусства
Инсталляция Стефана Балкенхола в экспозиции VIII Московской международной биеннале современного искусства
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Инсталляция Стефана Балкенхола в экспозиции 8-й Московской международной биеннале современного искусства
В свою очередь, Сергей Чобан в ответ на просьбу назвать несколько самых выдающихся работ основного проекта биеннале среди прочих отметил зал Кузькина и Базелица. "Когда вы входите в него, затягивает, вы оказываетесь в практически церковном пространстве, алтарном. А когда оборачиваетесь, видите две работы Базелица. Это сильный диалог", — сказал Чобан.
В основном проекте биеннале представлены 34 художника из 11 стран, среди которых Россия, Германия, Италия, Китай, США. В проекте в том числе — работы Герхарда Рихтера, Стефана Балкенхола и Георга Базелица из венского музея Альбертина.
Восьмая Московская биеннале современного искусства будет открыта до 22 января 2020 года.
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