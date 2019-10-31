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РИА Новости

Опрос: больше половины американцев не слышали о бомбардировках Югославии

10:00 31.10.2019 (обновлено: 15:00 31.10.2019)
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CC BY-SA 3.0 / Darko Dozet / Нови-Сад во время бомбардировки
Нови-Сад во время бомбардировки
CC BY-SA 3.0 / Darko Dozet /
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Больше половины американцев не слышали о бомбардировках Югославии во время войны в Косово в 1999 году, свидетельствуют данные опроса Sputnik. Мнения.
В рамках исследования социологи спрашивали у жителей США, читали ли они или слышали об этих действиях коалиции стран НАТО. По итогам опроса 54% респондентов заявили, что не знали о бомбардировках. Положительный ответ дали только 26% опрошенных граждан, еще 20% участников соцопроса затруднились с ответом.
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Старейшая во Франции международная исследовательская компания IFop проводила опрос в США с 2 по 15 октября по заказу Sputnik. В нем участвовал 1001 человек в возрасте старше 18 лет.
Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%.
Международный проект "Sputnik. Мнения" стартовал в январе 2015 года, в его рамках регулярно проводятся замеры настроений общественности в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. Партнерами проекта выступают исследовательские компании Populus, IFop и forsa.

Бомбардировки Югославии

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Армии освобождения Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам силами НАТО Югославии, состоявшей к тому моменту из Сербии и Черногории.
По разным оценкам, жертвами операции "Союзная сила" стали от 400 до более тысячи человек.
Бомбардировки Югославии — первая боевая операция альянса, проведенная без одобрения Совбеза ООН.
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1916101926979
Обсудить 71
КосовоSputnikСербияЮгославияСШАВ мире
Популярные комментарии
Бомбардировка в Югославии - это лишь одно из громадного кол-ва преступлений совершённых америкой за последние 30 лет.
31 октября, 10:11
sside.box
8900005
Так половина американцев не знают что земля круглая.
31 октября, 10:05
Станислав Киценко
64220006
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