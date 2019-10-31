"Голосуй, дадим триста". Как в партии Зеленского поссорились из-за взяток

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия проверил на полиграфе своих депутатов. Он заподозрил их в том, что они брали деньги за провал законопроекта. Пока внутри фракции разбирались, кто же продавался, выяснилось, что "слуги народа" практически поголовно получают конверты с деньгами. То ли это доплата "за вредность", то ли "магарыч" за какие-то услуги — парламентарии не внесли ясность. РИА Новости разбиралось, за что берут деньги украинские депутаты.

"Она скрывает информацию"

И проверяющие, и проверяемые удивились результатам тестирования. С одной стороны, реакции народных избранников показали, что они сами денег не брали. С другой — детектор продемонстрировал уверенность главы фракции Давида Арахамии в том, что кто-то из его соратников все-таки взял "на лапу".

Подозрительными оказались и итоги проверки депутата Ольги Василевской-Смаглюк. "Она немного скрывает информацию о том, что подобные предложения (о взятках) были, — сообщил эксперт-полиграфолог. — Нашему исследуемому лицу известно о том, что были соответствующие предложения".

Скандал возник после того, как в финансовом комитете Рады большая часть депутатов от "Слуги народа" провалила законопроект об оценочной деятельности в недвижимости. В партии немедленно возникли предположения, что парламентариев подкупили.

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело, заподозрив одиннадцать народных избранников в том, что те "получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем". Проверить их на полиграфе потребовал лично президент страны Владимир Зеленский.

"Слуга народа" — это не однородное политическое объединение, спаянное дисциплиной, а собранные под выборы люди, которые с трудом терпят друг друга. Проваленный законопроект обострил противоречия между "соратниками". Обвиненный во взяточничестве член фракции Александр Дубинский прошел проверку на полиграфе публично, чтобы, как он выразился, "зашкварить идиотов". Так он охарактеризовал однопартийцев.

Внутренний конфликт между разными группировками возник практически сразу после того, партия Зеленского прошла в Раду летом 2019-го. Дубинский тогда выразил недоумение по поводу назначения Арахамии главой фракции, потому что последний проявил себя преданным сторонником Петра Порошенко. "Были посты о том, как он ему благодарен, какой он хороший президент, — описывал Дубинский и саркастически добавлял: — Если можно "порохоботов" брать, то у нас ****** демократия со всех сторон".

А после скандала с обвинением во взяточничестве Дубинский решил, что терять нечего, и начал рассказывать о политической коррупции среди коллег: "Есть два движения внутри партии "Слуга народа". Первое — это "соросята" (получающие гранты от фондов Сороса. — Прим. ред.) в правительстве, которые пытаются побороть всех своих потенциальных оппонентов и критиков путем их дискредитации. Второе направление связано с первым, но еще и с "бабками" — это Prozzoro".

Prozzoro — система электронных торгов, которая должна была повысить прозрачность государственных закупок. Ее после Майдана продвигали активисты, связанные с олигархом Виктором Пинчуком. Систему критиковали за то, что она не поборола коррупцию, а лишь изменила формы подкупа.

Именно бенефициары Prozzoro и устроили скандал с проверкой на полиграфе, уверял Дубинский. Он объявил, что "тендерная мафия" использовала выдуманное обвинение во взятке, чтобы не допустить рассмотрения монополии Prozzoro на госзакупки. Самого Дубинского украинские медиа называют ставленником олигарха Игоря Коломойского.

Одновременно с внутренним конфликтом партия Зеленского получила и внешний удар. Депутат предыдущего созыва Виталий Куприй потребовал от Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро расследовать сообщения о взятках и серых зарплатах, которые в конвертах получали "слуги народа".

Бывший парламентарий основывался на материале издания "Страна" о кулуарном распределении средств между членами фракции. Практика эта длится не первый год, но перед выборами в "Слуге народа" обещали бороться с любыми проявлениями подкупа.

"С первого дня назревал вопрос, кто, как и в какой пропорции будет доплачивать деньги при отсутствии партийной кассы и понятных доноров, — цитировало издание "Страна.ua" анонимного депутата. — Первый месяц не платили — чуть было не начался голодный бунт. А затем появились деньги". Глава фракции Арахамия практику раздачи конвертов отрицал.

"Они не умственно отсталые"

Бывший помощник депутата Рады, согласившийся поговорить с РИА Новости на условиях анонимности, утверждает, что раздача денег, о которой говорил Куприй, была связана с голосованием по законопроекту об импорте электроэнергии из России. В документе был заинтересован бизнес-партнер Зеленского, олигарх Игорь Коломойский, уверял собеседник агентства.

"Чем можно надавить на депутата? Компроматом, но он должен быть серьезным, — объясняет собеседник РИА Новости. — Кого сейчас удивишь фото с голыми девушками? Остаются только деньги. Расценок нет. Когда Коломойскому понадобился закон о покупке дешевого электричества в России, он раздавал купюры без счета. Все равно он больше заработает".

Источник уверяет, что в Раде каждого созыва практически не было "не замешанных (во взяточничестве. — Прим. ред.), если они не умственно отсталые".

"Принципиальных людей в депутатском корпусе нет, наверное, года с 1998-го, — продолжает собеседник агентства. — Никаких сложных схем нет, к тебе просто подходят: голосуешь за эту тему — получаешь триста тысяч гривен. Потом подкатывают другие: голосуй против, дадим четыреста. Императивного мандата, который дает право отзыва представителя, нет. И главу фракции парламентарий может не слушать".

Депутат Рады восьмого созыва от Радикальной партии Игорь Мосийчук менее категоричен. В беседе с РИА Новости он признает, что в нынешнем парламенте, если сравнивать его с предыдущими созывами, много таких, кто непричастен к любым "схематозам". "Или ими играют втемную. Все олигархи стремятся скрытно влиять через свои группы. Это, во-первых, бесплатно, во-вторых, следов меньше", — объясняет политик.

Коррупция в Раде отнюдь не всегда выражается в раздаче денег, отмечает Мосийчук. "Наиболее распространенная форма лоббирования выглядит так: заинтересованная сторона покупает — не обязательно за деньги — одну из групп влияния. А уже та убеждает, желательно без денег, других парламентариев", — рассказывает он.

Вместе с тем выплаты депутатам от "нанимателя" — также обычное дело, уверяет бывший парламентарий. "Средства передаются руководителям групп и фракций, а те раздают их в конвертах депутатам. Одним больше, другим меньше — в зависимости от статуса и степени влиятельности. Сейчас все это происходит во фракции "Слуга народа", хотя перед выборами они обещали уничтожить политическую коррупцию", — напоминает Мосийчук.

Разрешить проблему, по его мнению, можно принятием полноценного закона о лоббировании: "Это не только значительно снизит уровень коррупции, но и заметно пополнит госбюджет".