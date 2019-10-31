Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2019 года

Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте Сочи.
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте Сочи.
Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Отвал соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.
Верующие в Татевском монастыре в Армении.
Квалификационные испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии.
Квалификационные испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии.
Президент России Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III на официальной встрече глав государств и правительств (с супругами) стран — участников саммита "Россия — Африка".
Президент России Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III на официальной встрече глав государств и правительств (с супругами) стран — участников саммита "Россия — Африка".
Модель и актриса Ким Кардашьян возлагает цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Цицернакаберд" в Ереване, посвященного жертвам геноцида армян 1915 года.
Модель и актриса Ким Кардашьян возлагает цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Цицернакаберд" в Ереване, посвященного жертвам геноцида армян 1915 года.
Парад кукол в Москве, приуроченный к открытию Х Международного фестиваля театров кукол имени Сергея Образцова.
Парад кукол в Москве, приуроченный к открытию Х Международного фестиваля театров кукол имени Сергея Образцова.
Участники Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов выступают в Государственном Кремлевском дворце.
Участники Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов выступают в Государственном Кремлевском дворце.
Акция против полицейского произвола во Львове.
Марш против Brexit в Лондоне.
Протесты в Барселоне.
Международный фестиваль современной культуры и экологии "Алушта. Green".
Международный фестиваль современной культуры и экологии "Алушта. Green".
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж.
Рабочие на строительной площадке станции метро "Ржевская" Большой кольцевой линии в Москве.
Рабочие на строительной площадке станции метро "Ржевская" Большой кольцевой линии в Москве.
Девушка в архитектурно-монументальном комплексе "Каскад" в Ереване.
Девушка в архитектурно-монументальном комплексе "Каскад" в Ереване.
Модель Мадалина Генеа на красной дорожке перед премьерой фильма "Ирландец" на Международном кинофестивале в Риме.
Модель Мадалина Генеа на красной дорожке перед премьерой фильма "Ирландец" на Международном кинофестивале в Риме.
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" на совместных учениях Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2019" в Нижегородской области.
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" на совместных учениях Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2019" в Нижегородской области.
Модели демонстрируют одежду из коллекции ALEXANDER ARUTYUNOV на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в электродепо "Красная Пресня".
Модели демонстрируют одежду из коллекции ALEXANDER ARUTYUNOV на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в электродепо "Красная Пресня".
Владимир Путин во время прогулки в тайге.
Автомобиль Масато Кавабата на параде пилотов перед началом соревнований по дрифту финального этапа 10-го юбилейного сезона Российской дрифт-серии Гран-при в Сочи.
Автомобиль Масато Кавабата на параде пилотов перед началом соревнований по дрифту финального этапа 10-го юбилейного сезона Российской дрифт-серии Гран-при в Сочи.
Участница Международного фестиваля современной культуры и экологии "Алушта. Green".
Участница Международного фестиваля современной культуры и экологии "Алушта. Green".
Судно-док Red Zed 1 с погруженной на рабочей палубе плавучей буровой установкой Nan Hai Ba Hao в Кольском заливе.
Судно-док Red Zed 1 с погруженной на рабочей палубе плавучей буровой установкой Nan Hai Ba Hao в Кольском заливе.
Зоолог отдела ручных и контактных животных парка флоры и фауны "Роев ручей" Влада Запольская гуляет с лисом Ральфом в тайге близ Красноярска.
Зоолог отдела ручных и контактных животных парка флоры и фауны "Роев ручей" Влада Запольская гуляет с лисом Ральфом в тайге близ Красноярска.
Дети с портретами президента Сирии Башара Асада в освобожденном правительственной армией городе Манбидж.
Дети с портретами президента Сирии Башара Асада в освобожденном правительственной армией городе Манбидж.
Девушки из группы поддержки клуба "Локомотив-Кубань" выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между БК "Локомотив-Кубань" и БК "Лимож".
Девушки из группы поддержки клуба "Локомотив-Кубань" выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между БК "Локомотив-Кубань" и БК "Лимож".
Уборка урожая рапса на поле ООО "Крестьянское хозяйство "Родник" в Балахтинском районе Красноярского края.
Уборка урожая рапса на поле ООО "Крестьянское хозяйство "Родник" в Балахтинском районе Красноярского края.
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда.
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда.
Белый медведь в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило во время празднования Дня тыквы.
Белый медведь в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило во время празднования Дня тыквы.
Яхта "Петр Первый" проплывает мимо айсберга в акватории острова Гренландия во время экспедиции российской компании "Русарк".
Яхта "Петр Первый" проплывает мимо айсберга в акватории острова Гренландия во время экспедиции российской компании "Русарк".