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РИА Новости

Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2019 года

11:16 31.10.2019 (обновлено: 12:17 31.10.2019)
3308
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте Сочи.

Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи
1 из 35

Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
2 из 35

Участник акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанк

Отвал соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.

Добыча соли в Крыму
3 из 35

Отвал соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.

© РИА Новости / Василий Батанов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович

Верующие в Татевском монастыре в Армении.

Верующие в Татевском монастыре, Армения
4 из 35

Верующие в Татевском монастыре в Армении.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Квалификационные испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии.

Испытания на право ношения крапового берета в Новосибирской области
5 из 35

Квалификационные испытания на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III на официальной встрече глав государств и правительств (с супругами) стран — участников саммита "Россия — Африка".

Президент РФ Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
6 из 35

Президент России Владимир Путин и король Эсватини Мсвати III на официальной встрече глав государств и правительств (с супругами) стран — участников саммита "Россия — Африка".

© РИА Новости / Михаил Метцель
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОтдыхающие ловят рыбу возле маяка в заливе Нотиос-Эввоикос Эгейского моря.
Отдыхающие ловят рыбу возле маяка в заливе Нотиос-Эввоикос Эгейского моря
7 из 35
Отдыхающие ловят рыбу возле маяка в заливе Нотиос-Эввоикос Эгейского моря.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© Sputnik / Асатур Есаянц

Модель и актриса Ким Кардашьян возлагает цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Цицернакаберд" в Ереване, посвященного жертвам геноцида армян 1915 года.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян возлагает цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
8 из 35

Модель и актриса Ким Кардашьян возлагает цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Цицернакаберд" в Ереване, посвященного жертвам геноцида армян 1915 года.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Парад кукол в Москве, приуроченный к открытию Х Международного фестиваля театров кукол имени Сергея Образцова.

Парад кукол в Москве, проходящий в рамках открытия Х Международного фестиваля театров кукол имени Сергея Образцова
9 из 35

Парад кукол в Москве, приуроченный к открытию Х Международного фестиваля театров кукол имени Сергея Образцова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участники Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов выступают в Государственном Кремлевском дворце.

Участники Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов выступают в Государственном Кремлевском дворце в Москве
10 из 35

Участники Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов выступают в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Акция против полицейского произвола во Львове.

Акция против произвола полиции во Львове
11 из 35

Акция против полицейского произвола во Львове.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Марш против Brexit в Лондоне.

Участница акции против Brexit в Лондоне
12 из 35

Марш против Brexit в Лондоне.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Протесты в Барселоне.

Акция протеста в Барселоне
13 из 35

Протесты в Барселоне.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Международный фестиваль современной культуры и экологии "Алушта. Green".

Участники Международного фестиваля современной культуры и экологии Алушта. Green в Алуште
14 из 35

Международный фестиваль современной культуры и экологии "Алушта. Green".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж.

Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
15 из 35

Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Рабочие на строительной площадке станции метро "Ржевская" Большой кольцевой линии в Москве.

Рабочие на строительной площадке станции метро Ржевская Большой кольцевой линии в Москве
16 из 35

Рабочие на строительной площадке станции метро "Ржевская" Большой кольцевой линии в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Виталий БелоусовЖенщина идет по улице в Багдаде.
Женщина идет по улице в Багдаде
17 из 35
Женщина идет по улице в Багдаде.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Александр Литвиненко / Перейти в фотобанкАвтомобили ГАЗ на фестивале Moscow Classic 2019.
Автомобили ГАЗ на фестивале Moscow Classic 2019
18 из 35
Автомобили ГАЗ на фестивале Moscow Classic 2019.
© РИА Новости / Александр Литвиненко
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Девушка в архитектурно-монументальном комплексе "Каскад" в Ереване.

Девушка на территории архитектурно-монументального комплекса Каскад в Ереване
19 из 35

Девушка в архитектурно-монументальном комплексе "Каскад" в Ереване.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель Мадалина Генеа на красной дорожке перед премьерой фильма "Ирландец" на Международном кинофестивале в Риме.

Модель Мадалина Генеа на красной дорожке 14-го Международного кинофестиваля в Риме
20 из 35

Модель Мадалина Генеа на красной дорожке перед премьерой фильма "Ирландец" на Международном кинофестивале в Риме.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" на совместных учениях Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2019" в Нижегородской области.

Совместные учения с КСОР ОДКБ Взаимодействие-2019
21 из 35

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" на совместных учениях Коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2019" в Нижегородской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Модели демонстрируют одежду из коллекции ALEXANDER ARUTYUNOV на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в электродепо "Красная Пресня".

Модели демонстрируют одежду из коллекции ALEXANDER ARUTYUNOV на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в электродепо Красная Пресня в Москве
22 из 35

Модели демонстрируют одежду из коллекции ALEXANDER ARUTYUNOV на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в электродепо "Красная Пресня".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля.
Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля
23 из 35
Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
24 из 35

Владимир Путин во время прогулки в тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Автомобиль Масато Кавабата на параде пилотов перед началом соревнований по дрифту финального этапа 10-го юбилейного сезона Российской дрифт-серии Гран-при в Сочи.

Девушка в автомобиле Масато Кавабата на параде пилотов перед началом соревнований по дрифту финального этапа 10-го юбилейного сезона Российской дрифт серии Гран-при в Сочи
25 из 35

Автомобиль Масато Кавабата на параде пилотов перед началом соревнований по дрифту финального этапа 10-го юбилейного сезона Российской дрифт-серии Гран-при в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтара овец идет к пастбищу по одной из улиц деревни близ озера Севан в Армении.
Отара овец идет к пастбищу по одной из улиц деревни близ озера Севан в Армении
26 из 35
Отара овец идет к пастбищу по одной из улиц деревни близ озера Севан в Армении.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Участница Международного фестиваля современной культуры и экологии "Алушта. Green".

Участница Международного фестиваля современной культуры и экологии Алушта. Green в Алуште
27 из 35

Участница Международного фестиваля современной культуры и экологии "Алушта. Green".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Судно-док Red Zed 1 с погруженной на рабочей палубе плавучей буровой установкой Nan Hai Ba Hao в Кольском заливе.

Судно-док Red Zed 1 с погруженной на рабочей палубе плавучей буровой установкой Nan Hai Ba Hao в Кольском заливе
28 из 35

Судно-док Red Zed 1 с погруженной на рабочей палубе плавучей буровой установкой Nan Hai Ba Hao в Кольском заливе.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Зоолог отдела ручных и контактных животных парка флоры и фауны "Роев ручей" Влада Запольская гуляет с лисом Ральфом в тайге близ Красноярска.

Влада Запольская, зоолог отдела ручных и контактных животных парка флоры и фауны Роев ручей, гуляет с лисом по кличке Ральф в сибирской тайге вблизи Красноярска
29 из 35

Зоолог отдела ручных и контактных животных парка флоры и фауны "Роев ручей" Влада Запольская гуляет с лисом Ральфом в тайге близ Красноярска.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Дети с портретами президента Сирии Башара Асада в освобожденном правительственной армией городе Манбидж.

Дети с плакатами с портретом президента Сирии Башара Асада в освобожденном сирийской правительственной армией городе Манбидж в Сирии
30 из 35

Дети с портретами президента Сирии Башара Асада в освобожденном правительственной армией городе Манбидж.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки клуба "Локомотив-Кубань" выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между БК "Локомотив-Кубань" и БК "Лимож".

Девушки группы поддержки БК Локомотив-Куан выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между БК Локомотив-Кубань и БК Лимож
31 из 35

Девушки из группы поддержки клуба "Локомотив-Кубань" выступают в перерыве матча группового тура Кубка Европы по баскетболу сезона 2019/20 между БК "Локомотив-Кубань" и БК "Лимож".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Уборка урожая рапса на поле ООО "Крестьянское хозяйство "Родник" в Балахтинском районе Красноярского края.

Комбайн во время уборки урожая рапса в Красноярском крае
32 из 35

Уборка урожая рапса на поле ООО "Крестьянское хозяйство "Родник" в Балахтинском районе Красноярского края.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда.

Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
33 из 35

Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Белый медведь в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило во время празднования Дня тыквы.

Белый медведь в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило
34 из 35

Белый медведь в вольере Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило во время празднования Дня тыквы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Яхта "Петр Первый" проплывает мимо айсберга в акватории острова Гренландия во время экспедиции российской компании "Русарк".

Яхта Петр Первый проплывает мимо айсберга в акватории острова Гренландия
35 из 35

Яхта "Петр Первый" проплывает мимо айсберга в акватории острова Гренландия во время экспедиции российской компании "Русарк".

© РИА Новости / Илья Тимин
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