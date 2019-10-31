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РИА Новости
Культура

Редкий портрет 13-летнего Моцарта выставят на аукцион

05:17 31.10.2019
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© Christie'sПортрет 13-летнего Моцарта, приписанный веронскому мастеру Джамбеттино Чиньяроли
Портрет 13-летнего Моцарта, приписанный веронскому мастеру Джамбеттино Чиньяроли
© Christie's
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Потрет Моцарта в возрасте 13 лет, одно из редких прижизненных изображений юного композитора, выставят на продажу на аукционе Christie’s в Париже 27 ноября, сообщает France Info.
Оценочная стоимость работы составляет от 800 тысяч до одного миллиона двухсот тысяч евро. Авторство картины приписывают художнику Джамбеттино Чиньяроли.
"Обычно покупателей привлекает имя художника, а в данном случае — сюжет картины, то есть сам Моцарт", — пояснила Астрид Сентнер, директор отдела старинных картин парижского филиала Christie’s.
Специалисты спорят по поводу нот на клавесине. "Одни считают, что это произведение Бальтазара Галуппи из Венеции, другие склонны полагать, что это партитура самого Моцарта, которая впоследствии была утеряна", — рассказала Сентнер.
Портретов Моцарта в детском возрасте, написанных при его жизни, очень мало. Возможно, это последнее изображение юного композитора, которое пока еще находится в частной коллекции.
Примечательно еще и то, что известны обстоятельства написания картины и заказчик (сборщик налогов из Венеции Пьетро Луджати). Отец композитора пишет в письме жене, что шестого-седьмого января 1770 года, после успешного концерта в Вероне Вольфганг Амадей позировал художнику.
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