Редкий портрет 13-летнего Моцарта выставят на аукцион

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Потрет Моцарта в возрасте 13 лет, одно из редких прижизненных изображений юного композитора, выставят на продажу на аукционе Christie’s в Париже 27 ноября, . Потрет Моцарта в возрасте 13 лет, одно из редких прижизненных изображений юного композитора, выставят на продажу на аукционе Christie’s в Париже 27 ноября, сообщает France Info.

Оценочная стоимость работы составляет от 800 тысяч до одного миллиона двухсот тысяч евро. Авторство картины приписывают художнику Джамбеттино Чиньяроли.

"Обычно покупателей привлекает имя художника, а в данном случае — сюжет картины, то есть сам Моцарт", — пояснила Астрид Сентнер, директор отдела старинных картин парижского филиала Christie’s.

Специалисты спорят по поводу нот на клавесине. "Одни считают, что это произведение Бальтазара Галуппи из Венеции, другие склонны полагать, что это партитура самого Моцарта, которая впоследствии была утеряна", — рассказала Сентнер.

Портретов Моцарта в детском возрасте, написанных при его жизни, очень мало. Возможно, это последнее изображение юного композитора, которое пока еще находится в частной коллекции.