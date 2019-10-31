Уникальный "зрачок" для жидких линз создали в Тюмени

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета разработали уникальную систему, которая повысит качество изображения и скорость работы жидких линз, востребованных в различных областях науки и техники. Результаты опубликованы в журнале " Ученые Тюменского государственного университета разработали уникальную систему, которая повысит качество изображения и скорость работы жидких линз, востребованных в различных областях науки и техники. Результаты опубликованы в журнале " Applied Physics Letters ".

Жидкая диафрагма, созданная в лаборатории фотоники и микрофлюидики ТюмГУ, позволит регулировать величину проходящего через нее света в большем диапазоне, чем удается аналогичным системам. Вплоть до полного перекрытия светового потока, что прежде не удавалось никому.

Кроме того, система позволяет регулировать апертуру (способность оптического устройства собирать свет и противостоять размытию изображения) в реальном времени, что также раньше было невозможно, поскольку диафрагмы для жидкой оптики крайне чувствительны к колебаниям температуры и механическим воздействиям.

Диафрагма состоит из двух несмешивающихся жидкостей - глицерина и гексадекана. Лазерное управление позволяет отслеживать смещение оптического сигнала и компенсировать различные возмущения среды, сохраняя четкость и стабильность изображения.

"Лазер создает источник тепла между слоями, в результате чего в верхнем слое образуется термокапиллярный разрыв, обусловленный эффектом Марагони. Этот разрыв и служит регулятором апертуры", - пояснил руководитель лаборатории, доцент кафедры радиофизики ТюмГУ Наталья Иванова.

Внедрение жидких линз приведет к уменьшению размеров оптических систем, что востребовано в таких сферах, как медицина, микробиология, лазерная диагностика, навигация, передача информации и многих других.

Жидкие линзы, в отличие от "твердых" аналогов, позволяют получать более четкое изображение, а их фокусировка происходит быстрее и не приводит к износу линзы. Одним из первых идею применения жидкостей для построения оптических элементов с управляемыми характеристиками выдвигал Исаак Ньютон.