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РИА Новости

Грета Тунберг как угроза глобализации

08:00 31.10.2019
7527
© AFP 2019 / Eric BaradatШведская активистка Грета Тунберг
Шведская активистка Грета Тунберг
© AFP 2019 / Eric Baradat
Сергей Мардан
Сергей Мардан
Все материалы
Наивные российские обыватели дружно смеялись над Гретой Тунберг, не понимая, в чем причина всемирного энтузиазма и почему вроде бы взрослые серьезные люди так носятся со странной 16-летней девочкой, которая из всех существующих глобальных проблем выбрала самую неочевидную — глобальное потепление.
Однако крупный бизнес к новой политической "звезде" отнесся очень серьезно. То, что нам показалось очередным сюжетом из ток-шоу для домохозяек, рассматривают как серьезный тренд в изменении общественных настроений на двух самых больших мировых рынках — американском и европейском.
В числе главных виновников глобального изменения климата Грета Тунберг называла неумеренное и бездумное потребление.
С ответным заявлением по этому поводу выступил на прошлой неделе генеральный директор одной из крупнейших в мире компаний — производителей одежды H&M Карл-Йохан Петерсон. Компания — кстати, как и сама Грета, — из Швеции.
Петерсон сказал буквально следующее: "Движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу".
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Честность или цинизм (кому как нравится) этой фразы просто потрясающая. Компания H&M в какой-то степени является олицетворением той глобальной экономической модели, которая доминирует в мире последние 40 лет. Эта экономика изменила весь мир, который условно относится к "цивилизованному", сформировала совершенно новый образ жизни и нового человека. Человека потребляющего.
Десятки тысяч компаний по всему миру кровно заинтересованы в распространении этого человеческого вида. Потому что без постоянного роста потребления товаров и услуг и, соответственно, роста продаж компании просто ждет крах. Так сегодня работает экономика.
Биржи по всему миру продают инвесторам именно будущий рост продаж. Не важно, чем занимается компания — интернет-поиском, строительством жилья или производством косметики.
Западные социологи придумали даже новое понятие — mindless consumption, "бездумное потребление" — и называют его "ключом к росту". Крайне низкая стоимость всего на свете в сочетании с агрессивным маркетингом призывает потребителя покупать просто так, повинуясь инстинкту и секундной эмоции.
Если раньше покупка новой коллекции одежды была уделом исключительно богачей, сегодня это норма для среднего класса даже в не очень богатых странах. Вещи носятся один-два месяца, после чего просто выбрасываются. Машина покупается на три года. Производитель кроссовок выпускает новую модель каждый месяц, и фанаты собирают целые коллекции по десять-двенадцать пар (если, конечно, средства позволяют). В борьбе за внимание потребителя состязаются практически все — от производителей йогуртов до кулинарных курсов. Сделка заключается немедленно, покупатель больше почти не обдумывает свой выбор и жмет на кнопку "Купить", как лабораторная крыса.
Потребление вытесняет все остальные смыслы, которые еще остались в человеческом мире. Оно подвергает ревизии даже буквальные библейские аксиомы.
Фраза "в поте лица добывай хлеб свой насущный" непонятна миллиардам белых христиан.
Массовое производство и технологии сделали продовольствие почти бесплатным. Чтобы купить стандартный набор продуктов, которые съедал среднестатистический немец, швед или испанец 200 лет назад, современному европейцу нужно работать хорошо если десять часов в месяц. Все остальное — это оплата разных изысков типа здорового питания, этнической гастрономии и прочего съедобного энтертеймента.
Когда 20-летний москвич читает у Гиляровского, как мальчику из Сандуновских бань сначала "справили" сапоги, а потом начали копить на бекешу и сюртук, он ни черта не понимает. Почему нельзя было купить все сразу хотя бы на распродаже?
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Мир Греты Тунберг: что будет, когда "зеленая энергия" победит
Казалось бы, это прекрасно. У людей появляется огромное количество свободного времени, которое можно тратить на развитие, духовный рост и так далее. Но происходит все с точностью до наоборот.
Люди все время находятся в поиске, чем заполнить это бесконечное свободное время, и индустрия развлечений день и ночь придумывает все новые и новые способы удовлетворить эту жажду. Снимает каждый год тысячи часов фильмов, сериалов и шоу, создает миллионы терабайт компьютерных игр, изобретает все новые впечатления для пресыщенного человеческого мозга.
Общество потребления не просто убивает планету выбросами парниковых газов — оно убивает самого человека, заполняя его бессмысленную жизнь всевозможными бессмысленными занятиями. Человеческая дорога к неизбежной смерти должна быть максимально комфортной.
Момент смерти, конечно, тоже сильно отодвинулся, но принципиально и это ничего не изменило. Миллионы одиноких стариков, оставленные детьми и внуками, проводят дни напролет перед телевизорами. Те, кто побогаче, — в казино Атлантик-сити или в дешевых туристических турах.
Не знаю, осознанно или нет, но Грета Тунберг ударила в самое чувствительное место современной цивилизации.
Дело совсем не в том, что производители "быстрой" одежды обеспечивают более десяти процентов выбросов парниковых газов в мире, а авиаперелеты — еще три процента.
Грета Тунберг хочет отменить сам принцип глобализации. И это действительно уже "большая политика". Именно общество потребления создало современную систему глобального разделения труда, обязательным элементом которой является дешевый труд сотен миллионов людей в Азии и в Африке.
Так что эта странная девочка может стать куда большим революционером, чем могут себе представить многочисленные зубоскалы. Или новой версией Жанны д’Арк.
Ее призыв к людям отказаться от безумного потребления вызывает вполне четкие религиозные аллюзии. Любой европеец прочитает в этом призыве традицию Франциска Ассизского и его монашеского "ордена нестяжателей". Но даже нерелигиозный человек не может не задуматься над тем, что "человек потребляющий" является антитезой "человека думающего".
Я сильно сомневаюсь, что нам удастся вернуться в индустриальную эпоху, где покупка пары ботинок была значительным семейным событием. Тем более что в этой самой индустриальной эпохе по-прежнему живут более миллиарда человек, и не сказать, что они от этого очень счастливы. Но вдруг что-то действительно начнет меняться?
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Более вероятно, конечно, что глобальные корпорации, как только почувствуют реальную угрозу своему благополучию, тихонько сведут медийную кампанию Греты Тунберг на нет. Или объявят ее сумасшедшей. Вряд ли те, у кого сегодня в руках огромная власть над миром, позволят шведской девочке эту власть разрушить.
Но вдруг. Может быть, через десять лет мы действительно окажемся в совершенно новом мире. Не знаю, прекрасном или нет, но точно не похожем на тот, в котором мы сегодня живем.
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Грета ТунбергАвторыВ мире
Популярные комментарии
Взгляд у неё какой-то демонический со склонностью к шизофрении, очередной Гитлер в овечей шкуре...
31 октября, 08:20
АИАлёша Иванов
2730113
Хорошая статья, спасибо автору. Полезна для прочтения сторонникам "школьных забастовок". В качестве понимания того, что для спасения планеты не достаточно "обрезать крылья" и стать веганом.
31 октября, 08:50
Илья А.
2710003
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