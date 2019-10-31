Раскрыт секрет феноменального роста экономики Украины

Люди фотографируются у инсталляции в Киеве во время празднования Дня города

Кабинет министров Украины в конце октября утвердил макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы, который содержит два сценария — консервативный и оптимистический.

Согласно консервативному сценарию, в ближайшие три года ожидается ускоряющийся рост экономики — на 3,7%, 3,8% и 4,1% соответственно.

Согласно оптимистическому — на 4,8%, 5,5% и 6,5%.

В основу расчетов государственного бюджета традиционно закладывается консервативный сценарий. Он, как нетрудно заметить, не соответствует недавно утвержденной Программе деятельности правительства, в которой предполагался рост ВВП на пять процентов в 2020 году и на семь — в последующие четыре года, что в результате должно было дать рост почти 40 процентов за пять лет.

Более того, и оптимистичный сценарий не соответствует ранее объявленным ожиданиям.

Это, впрочем, ничуть не смущает премьера Гончарука, который на брифинге, посвященном утверждению макропрогноза, о своих предыдущих обещаниях не вспоминал.

Но дело не только и не столько в произвольно меняющихся прогнозах, сколько в том, что все эти прогнозы высасываются из пальца, а самые большие вопросы вызывает прогнозируемая стабильность роста украинской экономики.

Сразу оговоримся: по итогам текущего года ВВП Украины имеет все шансы вырасти больше чем на три процента. Текущий прогноз Минэкономразвития Украины составляет 3,2%. Но в итоге рост, возможно, окажется даже чуть больше. Таким образом, нынешний год может стать четвертым подряд, когда в стране фиксируется экономический рост. Начиная с 2016 года он составлял 2,4%, 2,5%, 3,3%.

Заметно, что эти темпы роста существенно выше, чем в России, в которой в те же годы фиксировался рост 0,3%, 1,6%, 2,2%. В нынешнем году прогнозируется около одного процента. Это позволяет спекулировать на том, что, мол, на Украине все не так уж плохо. Опять же — планов по дальнейшему росту целое громадье.

Стоит, однако, учитывать, на чем базируется рост ВВП в стране майданов.

Прежде всего бросается в глаза низкая база сравнения. Рост реального ВВП рассчитывается путем деления объема ВВП за год на объем предыдущего года с учетом корректировки на ценовые индексы (индекс-дефлятор). Разумеется, чем меньше показатель в знаменателе, тем проще получить бОльшую величину роста. Украинский ВВП в 2014-2015 годах обвалился, по официальным данным, на 15,8%, а по итогам 2019-го не достигнет даже 95% от уровня 2013-го. Другими словами, с учетом глубины падения восстановительный рост идет очень медленно.

И это притом, что низкая база сравнения возникла не в 2014-2015 годах, а гораздо раньше — еще во времена обвала 90-х. Надо понимать, что Украина — единственная из республик бывшего СССР, у которой ВВП по итогам 2019 года вряд ли достигнет 2/3 от уровня ВВП УССР 1990-го!

Стоит также взглянуть, за счет каких секторов происходит рост экономики.

По итогам 2018 года индекс промышленной продукции на Украине составил лишь 82% от уровня 2013-го. В 2019 году украинская промышленность роста не показывает вовсе. При этом ВВП по итогам 2019 года восстановится примерно до 95% от уровня 2013-го. Стало быть, на Украине продолжается деиндустриализация — и промышленность не выступает локомотивом роста.

Нетрудно догадаться, что в сфере материального производства за эти годы прирост показало сельское хозяйство. Но структура сельскохозяйственного производства при этом в лучшую сторону не поменялась. Оно, как и раньше, базируется на выращивании и продаже зерновых и масличных культур. Что со всех точек зрения нельзя назвать надежной основой для роста. Во-первых, это рисковый вид сельского хозяйства, зависящий от погодных условий, с которыми несколько лет подряд украинским аграриям откровенно везло. Во-вторых, выращивание ряда культур в долгосрочной перспективе истощает земли. В-третьих, производство зерновых и масличных культур характеризуется довольно низким уровнем добавленной стоимости. В любом случае ни одна развитая страна не ставит во главу угла своего благополучия увеличение производства в растениеводстве.

Долгосрочный рост ВВП всегда имеет инвестиционную основу. Будь то Китай, Вьетнам, Малайзия или Турция — долгосрочный рост ВВП в этих странах был связан с ростом в первую очередь перерабатывающей промышленности и инфраструктуры, которые требовали значительных капитальных инвестиций.

С капитальными инвестициями на Украине дела обстоят крайне плохо.

В 2008 году объем капитальных инвестиций на Украине составлял 52 миллиарда долларов — и не сказать чтобы был достаточным. После мирового финансового кризиса он упал более чем вдвое. Однако в 2011-2013 годах несколько восстановился и стабильно превышал 30 миллиардов долларов год. По итогам же 2018-го капитальные инвестиции составили всего 19 миллиардов долларов.

Прямые иностранные инвестиции после трех лет бегства инвесторов в 2015-2017 годах в прошлом году падать перестали — но и только. Никаких серьезных вложений нет и не предвидится.

Другими словами, нынешний рост обеспечивается… увеличением потребления.

Потребление же пока удается повышать за счет перечислений украинских гастарбайтеров, увеличение которых дает от 1/3 до 2/3 всего экономического "восстановления". Ну и посредством накопления долгов. С 2014 года внешний государственный долг Украины (правительство плюс Национальный банк) вырос с 31,7 миллиарда долларов до 50,2 миллиарда долларов.

Можно еще вспомнить фокусы со строительством пирамиды облигаций внутреннего государственного займа. И все это на фоне спекулятивного укрепления курса гривны, почти полного устранения банковской системы от финансирования реального сектора экономики в пользу участия в спекуляциях и так далее.

Рост ВВП на основе увеличения потребления, в принципе, тоже допустим. Но только после создания соответствующих производственных мощностей, как в тех же Китае или Южной Корее. Чтобы он базировался на производстве добавленной стоимости, на потреблении произведенных в стране продуктов и тому подобном.

Вот простое сравнение.

По данным из открытых источников, Россия в нынешнем году закупила в ЕС 45 тысяч дойных коров за 110 миллионов долларов. В 2019-м это не даст никакого прироста ВВП, так как импорт ВВП уменьшает. Но уже в следующем году прирост ВВП будет — за счет молока и всего того, что из него производится.

На Украине же поголовье крупного рогатого скота продолжает сокращаться — с октября прошлого года оно уменьшилось на 5,1% и стало самым низким за всю современную историю страны. Вырезание коров именно в нынешнем году, конечно же, даст какой-то прирост ВВП Украине — мясо поступит в продажу и переработку и так далее. Но уже в следующем году возможности для мясо-молочного производства уменьшатся.