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РИА Новости

Хэллоуин – канун католического Дня Всех Святых

00:35 31.10.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкУчастник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
Участник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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В ночь с 31 октября на 1 ноября в англоязычных странах отмечается праздник Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых. По традиции он ассоциируется с ведьмами и колдунами, которые, по поверью, свободно ходят в эту ночь среди людей.
В этот день организуется карнавал, символом которого считается ведьма на метле и выдолбленная тыква, внутри которой зажжена свеча.
Хэллоуин является аналогом знаменитого кельтского праздника Самхейн, также отмечавшегося в ночь под 1 ноября. У племен кельтов, проживавших на территории Англии, Ирландии и Северной Франции, и деливших год на зиму и лето, день 31 октября считался последним днем уходящего года. С этого дня, по традиции кельтов, начиналась зима.
Празднование Нового года происходило в ночь на первое ноября. В эту ночь, по древнему поверью кельтов, миры живых и мертвых открывали свои двери, и обитатели потустороннего мира пробирались на землю. Кельты называли эту ночь Самайном или Самхейном. Для того чтобы не стать жертвами духов и привидений, кельты гасили в своих домах огонь, надевали костюмы, состоящие из звериных голов и шкур, чтобы "отпугивать" злые силы. При этом люди собирались у костров и приносили в жертву урожай и животных.
Символом праздника была тыква, которая означала не только окончание лета и сбора урожая, но и "отпугивала" злых духов огнем, который зажигался внутри нее.
После завоевания кельтов римлянами в начале тысячелетия смешались традиции праздника кельтов и латинских праздников Фералия (приходился на конец октября; в этот день римляне поминали покойных) и дня Помоны, богини древесных плодов. В 313 году христианство стало господствующей религией Римской империи и постепенно распространилось по Европе. 13 мая 609 (по другим источникам – 610) года в Риме папа Бонифаций IV освятил в честь Богородицы и всех мучеников бывший языческий храм Пантеон. Этот день стал отмечаться как праздник Всех святых. В середине VIII века папа Григорий III освятил 1 ноября в честь всех святых одну из капелл собора святого Петра и в честь этого события передвинул дату празднования Дня всех святых на 1 ноября. Столетием позже папа Григорий IV сделал 1 ноября общим для всей католической церкви праздником в честь Всех святых.
Первоначально праздник носил название All Hallows Eve (Месса Всех Святых), а позже его стали называть Halloween.
С наибольшим размахом Хэллоуин отмечается в США и Канаде, где он наиболее популярен. В США жители ежегодно тратят на Хэллоуин около шести миллиардов долларов. В этот день в стране скупается одна четвертая часть всех сладостей.
Атрибуты американского Хэллоуина: фонарь из тыквы Jack-o-lantern и требование угощений – Trick or treat (детская игра "Кошелек или жизнь").
Обычно дети, наряжаясь в костюмы чудовищ, ходят по соседским домам, пугая взрослых, которые откупаются от них сладостями.
Несмотря на то, что американцы отмечают Хэллоуин более двух веков, праздник не является официальным.
В Германии Хэллоуин отмечается в Замке Франкенштейна в Дармштадте (федеральная земля Гессен), куда съезжаются тысячи людей в костюмах монстров, вампиров, ведьм.
Во Франции шествия гоблинов, вампиров и страшных призраков, освещающих свой путь фонарями-тыквами, проходят в пригороде Парижа Диснейленде и в городе Лиможе.
В Китае Хэллоуин известен как фестиваль духов Teng Chieh – день поминания предков. В этот день перед фотографиями умерших родственников китайцы ставят еду и воду, а также фонарь, освещающий путь душам предков, путешествующих в ночь Хэллоуина. Во время проведения фестиваля людям запрещается поднимать деньги, принимать или отклонять предложения, гулять ночью, приближаться к стенам и носить красную одежду, так как считается, что она привлекает призраков.
В России Хэллоуин также обрел свои традиции и поклонников. Многие развлекательные заведения клубного типа в последний день октября готовят для своих гостей различные мероприятия.
Представители традиционных религий России считают празднование Хэллоуина играми с нечистой силой, которое, по их словам, чуждо российской культуре и годится лишь для атеистов и "дурачащейся" молодежи.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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