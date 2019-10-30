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РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии пройдет фестиваль национальных культур и акция "Ночь искусств"

23:29 30.10.2019
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
ЧЕБОКСАРЫ, 30 окт – РИА Новости. В рамках празднования Дня народного единства в Доме дружбы народов в Чебоксарах стартует VI Республиканский фестиваль национальных культур "Единая семья народов России", а в Национальной библиотеке Чувашии пройдет ежегодная акция "Ночь искусств", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы Чувашии.
Впервые республиканский фестиваль "Единая семья народов России" прошел в Чувашии в 2013 году. В нем приняли участие более тысячи человек. На сегодняшний день это масштабное культурное мероприятие объединяет порядка пяти тысяч жителей и гостей региона.
"В этом году в рамках фестиваля пройдет фотовыставка, посвященная деятельности Дома дружбы народов Чувашии, выставка декоративно-прикладного искусства, народных промыслов, а также экспозиция студенческих работ разных лет выпусков художественно-графического факультета ЧГПУ имени И.Яковлева "Пространство. Дизайн", посвященная 60-летию факультета и 100-летию Чувашской автономии", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, в рамках ежегодной культурно-образовательной акции "Ночь искусств", которая пройдет в Национальной библиотеке Чувашии 2 ноября, состоится встреча с актерами государственного ордена "Знак Почета" русского драматического театра, а также с народными артистами Чувашской Республики Борисом Кукиным, Ларисой Былинкиной, Татьяной Яфановой и заслуженным артистом Чувашской Республики Дмитрием Фадейчевым.
В кинозале библиотеки покажут видеоверсии спектаклей-победителей регионального отборочного этапа окружного фестиваля "Театральное Приволжье", в детской комнате "Интеллектуариум" пройдет игровое занятие для детей "Поэтическая мозаика", а в отделе литературы на языках народов мира состоится кинопоказ документального фильма "Очарование Аньхоя" на китайском языке. Кроме того, в рамках "Ночи искусств-2019" пройдут концерт "Наполним музыкой сердца" с участием заслуженных артистов Чувашии Жанны Гурьевой и Алисы Агаковой, показ фильма Виктора Чугарова "Движение от Берлина до Парижа", будет организован квест "Искусство объединяет".
Кроме того, гости акции смогут принять участие в мастер-классах "Книга своими руками", а также по изготовлению открыток и художественной росписи по дереву, поучаствовать в работе лаборатории программирования и робототехники клуба "Кулибин", научиться письму пером и чернилами, послушать об истории книги, попробовать себя в актерском мастерстве и сценической речи, декламируя стихи чувашских поэтов, а также поучаствовать в мастер-классе по китайской каллиграфии, нетрадиционным методам рисования и арт-занятии в технике оригами и увидеть перфоманс "Поэтический мир Геннадия Айги".
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