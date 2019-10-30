МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двенадцать солдат погибли в результате атаки на военную базу в Нигере, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство обороны.

"Военная позиция Бларбин в регионе Диффа (на границе с Нигерией - ред.) подверглась атаке вооруженных лиц, пока не идентифицированных, очень возможно, из террористической группировки "Боко Харам". По предварительным данным, 12 военных погибли, восемь пострадали", - цитирует агентство заявление министерства.