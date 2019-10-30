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РИА Новости

Двенадцать солдат погибли в результате атаки на военную базу в Нигере

23:02 30.10.2019
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© Thomson Reuters 2017Солдаты армии Нигера
Солдаты армии Нигера
© Thomson Reuters 2017
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Двенадцать солдат погибли в результате атаки на военную базу в Нигере, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство обороны.
"Военная позиция Бларбин в регионе Диффа (на границе с Нигерией - ред.) подверглась атаке вооруженных лиц, пока не идентифицированных, очень возможно, из террористической группировки "Боко Харам". По предварительным данным, 12 военных погибли, восемь пострадали", - цитирует агентство заявление министерства.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
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Боко ХарамНигерБезопасностьВ мире
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