Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T22:59Z
https://ria.ru/20191030/1560419275.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155175/14/1551751475_0:319:3074:2048_1036x0_80_0_0_1234e9e1e4861fa6985c06a4974d334b.jpg
РИА Новости

Косачев оценил слова Салливана о необходимости сотрудничать с Россией

22:59 30.10.2019
416
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Заявления кандидата на должность посла США в РФ Джона Салливана о необходимости взаимодействовать с РФ по вопросам глобальной стабильности и безопасности обнадеживают, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее кандидат на должность посла США в Москве Джона Салливан заявил, что США хотят начать дискуссии с РФ по включению новых видов вооружений в ДСНВ для его продления. Он также назвал противодействие "Северному потоку – 2" главным приоритетом и отметил, что отношения США и РФ достигли наиболее низкой точки с момента холодной войны, но общение важно для интересов Вашингтона.
"Потенциальный посол заявил о необходимости принципиального взаимодействия с Россией, что "как никогда важно" для национальных интересов США. Это обусловлено статусом России как ядерной сверхдержавы и постоянного члена Совета Безопасности ООН, что "обязывает взаимодействовать по целому ряду вопросов, связанных с глобальной стабильностью и безопасностью", - написал Косачев в Facebook.
По его словам, такой подход, "безусловно, обнадеживает, поскольку полностью отражает и нашу позицию: мы не согласны по многим пунктам, но работать надо". Осталось вспомнить, по чьей именно инициативе было свернуто сотрудничество по большинству направлений, добавил сенатор.
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
11 октября, 20:13Радио Sputnik
Ху из мистер Салливан? В РФ поделились ожиданиями от нового посла СШААмериканский Белый дом подтвердил, что новым послом США в России будет предложен первый замгоссекретаря США Джон Салливан. Депутаты и политологи оценили, изменятся ли отношения двух стран после смены главы дипмиссии в Москве.
0500112
Обсудить 0
Джон СалливанКонстантин КосачевРоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Океанская многоцелевая система Посейдон
Эксперт объяснил, почему не стоит сразу принимать предложения США по ДСНВ
Солдаты армии Нигера
Двенадцать солдат погибли в результате атаки на военную базу в Нигере
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России прокомментировали требование США включить в ДСНВ новейшее оружие
Вид на Багдад
В "зеленой зоне" Багдада около здания посольства США упала ракета
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
Салливан заявил, что давление на иностранные власти не в правилах США
Вид на город Тель-Авив
Израиль экстрадирует россиянина Алексея Буркова в США
Строительство газопровода
Германия и Украина хотят достигнуть соглашения с Россией о транзите газа
Дональд Трамп во время телефонного разговора
СМИ: свидетель звонка Трампа и Зеленского раскрыл новые детали разговора
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве
"Оппозиционная платформа" намерена добиваться отставки генпрокурора Украины
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Россия не пойдет на включение новых видов вооружений в ДСНВ, заявил сенатор
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
Салливан обвинил Порошенко в нежелании бороться с коррупцией
Надо обнулить все требования с обеих сторон: Путин о газовом вопросе на Украине
Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины
Монеты разных стран
Американка придумала необычный способ отомстить мужу за измену
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
Украинские националисты создают напряженность в Золотом, заявили в ЛНР
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
Встреча в "нормандском формате" должна принести результат, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Ким Чен Ын соболезнует лидеру Южной Кореи в связи со смертью его матери
08:34В Японии потушили пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
08:33Людей эвакуировали из здания на севере Москвы из-за пожара
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
Лента новостейМолния