Косачев оценил слова Салливана о необходимости сотрудничать с Россией

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Заявления кандидата на должность посла США в РФ Джона Салливана о необходимости взаимодействовать с РФ по вопросам глобальной стабильности и безопасности обнадеживают, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее кандидат на должность посла США в Москве Джона Салливан заявил, что США хотят начать дискуссии с РФ по включению новых видов вооружений в ДСНВ для его продления. Он также назвал противодействие "Северному потоку – 2" главным приоритетом и отметил, что отношения США и РФ достигли наиболее низкой точки с момента холодной войны, но общение важно для интересов Вашингтона.

"Потенциальный посол заявил о необходимости принципиального взаимодействия с Россией, что "как никогда важно" для национальных интересов США. Это обусловлено статусом России как ядерной сверхдержавы и постоянного члена Совета Безопасности ООН, что "обязывает взаимодействовать по целому ряду вопросов, связанных с глобальной стабильностью и безопасностью", - написал Косачев в Facebook