Израиль экстрадирует россиянина Алексея Буркова в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт — РИА Новости. Глава Минюста Израиля Амир Охана подписал решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США, подтвердили РИА Новости в ведомстве.

Это произошло после того, как районный и Верховный суд утвердили его экстрадицию в США, где его разыскивают по подозрению в киберпреступлениях.

"Решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов", — сообщили в министерстве.

Адвокат россиянина Михаил Ирони намерен уже завтра подать в Верховный суд Израиля апелляцию. Оспорить решение намерена также семья израильтянки Наамы Иссахар, которую осудили в России на семь с половиной лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.

В багаже Иссахар, летевшей транзитным рейсом через Шереметьево, обнаружили 9,6 грамма гашиша. По мнению семьи израильтянки, это решение об экстрадиции Буркова снижает шансы на освобождение Наамы. Прошение о помиловании израильтянки на имя Владимира Путина направили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин.