Эксперт объяснил, почему не стоит сразу принимать предложения США по ДСНВ

"США могут предложить начать дискуссии, но это не значит, что Россия должна немедленно соглашаться. Все договоры в области контроля вооружений основаны на паритете. Например, тот же "Посейдон": у нас есть такое оружие, у США нет. О чем мы будем с ними договариваться? О том, что мы должны это уничтожить? А они что будут уничтожать в ответ? Что касается гиперзвука - у нас такое оружие уже практически стоит на вооружении, а у США - еще нет. Это будут дискуссии об одностороннем разоружении России? Так не может быть",- сказал РИА Новости Бужинский.