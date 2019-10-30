Эксперт объяснил, почему не стоит сразу принимать предложения США по ДСНВ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. США могут предложить России начать дискуссии по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но она не обязана на них соглашаться, все договоры в этой сфере основаны на паритете, сообщил в среду экс-начальник международно-договорного управления Минобороны (2002-2009 годы), генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Ранее первый замгоссекретаря США Джон Салливан на слушаниях в комитете сената по иностранным делам заявил, что США хотят начать дискуссии с РФ по включению новых видов вооружений в ДСНВ для его продления.
"США могут предложить начать дискуссии, но это не значит, что Россия должна немедленно соглашаться. Все договоры в области контроля вооружений основаны на паритете. Например, тот же "Посейдон": у нас есть такое оружие, у США нет. О чем мы будем с ними договариваться? О том, что мы должны это уничтожить? А они что будут уничтожать в ответ? Что касается гиперзвука - у нас такое оружие уже практически стоит на вооружении, а у США - еще нет. Это будут дискуссии об одностороннем разоружении России? Так не может быть",- сказал РИА Новости Бужинский.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.