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РИА Новости

Украинские националисты создают напряженность в Золотом, заявили в ЛНР

22:34 30.10.2019
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Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Напряженная обстановка наблюдается в районе участка разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе из-за присутствия там националистических подразделений, заявил на брифинге офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. На весь процесс отводится три дня.
"Несмотря на выполнение украинской стороной мероприятий разведения сил и средств на участке №2, ситуация в районе Золотого остается напряженной", - заявил Филипоненко.
По данным Народной милиции ЛНР, в результате блокирования украинскими силовиками националистических подразделений на подконтрольной ВС Украины части Золотого, лидер батальона "Азов" (против участников батальона в РФ возбуждено уголовное дело) Андрей Билецкий призвал присоединится националистам.
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"Учитывая нестабильную обстановку в населенном пункте Золотое-4 (под контролем Киева, - ред.), обусловленную присутствием там так называемых добровольческих формирований, необходимо обеспечение безопасности мирных жителей республики, проживающих в населенном пункте Золотое-5 (под контролем ЛНР, - ред.) и прилегающих районах вне участка разведения. В случае обострения обстановки мы будем вынуждены принять адекватные меры для обеспечения защиты и безопасности наших граждан в районе Золотое-5", - отметил Филипоненко.
"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины. СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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