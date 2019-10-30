Украинские националисты создают напряженность в Золотом, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Напряженная обстановка наблюдается в районе участка разведения сил и средств у населенного пункта Золотое в Донбассе из-за присутствия там националистических подразделений, заявил на брифинге офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.

Ранее контактная группа по Украине договорилась возобновить процесс разведения сил в районах Петровского и Золотого, начать планировали 9 октября. Однако украинские националисты в Золотом выступили против этого. В Киеве заявили, что вооруженные люди в Золотом не являются представителями вооруженных сил Украины и не имеют права находиться с оружием в зоне военной операции. Во вторник ополченцы и украинские силовики начали процесс отвода сил от линии соприкосновения в районе города Золотое. На весь процесс отводится три дня.

"Несмотря на выполнение украинской стороной мероприятий разведения сил и средств на участке №2, ситуация в районе Золотого остается напряженной", - заявил Филипоненко.

По данным Народной милиции ЛНР, в результате блокирования украинскими силовиками националистических подразделений на подконтрольной ВС Украины части Золотого, лидер батальона "Азов" (против участников батальона в РФ возбуждено уголовное дело) Андрей Билецкий призвал присоединится националистам.

"Учитывая нестабильную обстановку в населенном пункте Золотое-4 (под контролем Киева, - ред.), обусловленную присутствием там так называемых добровольческих формирований, необходимо обеспечение безопасности мирных жителей республики, проживающих в населенном пункте Золотое-5 (под контролем ЛНР, - ред.) и прилегающих районах вне участка разведения. В случае обострения обстановки мы будем вынуждены принять адекватные меры для обеспечения защиты и безопасности наших граждан в районе Золотое-5", - отметил Филипоненко.

"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины. СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".