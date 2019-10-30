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РИА Новости

Американка придумала необычный способ отомстить мужу за измену

22:35 30.10.2019 (обновлено: 22:46 30.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкМонеты разных стран
Монеты разных стран
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Жительница американского штата Пенсильвания Брэнди Ли нашла необычный способ отомстить своему бывшему супругу за измену, сообщает Metro.
Пара подала на развод после того, как Брэнди подловила мужа на измене с женой его друга. Однако суд постановил, что американка должна выплатить неверному супругу 7,5 тысячи долларов (около 480 тысяч рублей. — Прим. ред.).
Тогда женщина решила отдать эту сумму в даймах — самых мелких монетах, находящихся в обращении в США. Их номинал составляет десять центов.

"В суде не уточняли, как именно я должна выплатить эти деньги. Речь шла только об их количестве", — пояснила Ли.

Она пошла в местный банк и попросила его сотрудниц отдать ей всю сумму в даймах. Общий вес монет составил почти 159 килограммов.
"Эти милые дамы в нашем банке не только помогли мне, но и поддержали мой план", — рассказала американка, отметив, что обратно монеты принимаются лишь упакованными стопками.
Как добавила Брэнди, она поступила так из-за тех трудностей, которые она пережила, когда ей одной пришлось справляться с двумя детьми после развода.
Семейные отношения
5 июня, 11:04РИА Новости
Уличившая мужа в измене женщина нашла способ ему отомстить
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США
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