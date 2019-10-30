Американка придумала необычный способ отомстить мужу за измену

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Жительница американского штата Пенсильвания Брэнди Ли нашла необычный способ отомстить своему бывшему супругу за измену, сообщает . Жительница американского штата Пенсильвания Брэнди Ли нашла необычный способ отомстить своему бывшему супругу за измену, сообщает Metro

Пара подала на развод после того, как Брэнди подловила мужа на измене с женой его друга. Однако суд постановил, что американка должна выплатить неверному супругу 7,5 тысячи долларов (около 480 тысяч рублей. — Прим. ред.).

Тогда женщина решила отдать эту сумму в даймах — самых мелких монетах, находящихся в обращении в США. Их номинал составляет десять центов.

"В суде не уточняли, как именно я должна выплатить эти деньги. Речь шла только об их количестве", — пояснила Ли.

Она пошла в местный банк и попросила его сотрудниц отдать ей всю сумму в даймах. Общий вес монет составил почти 159 килограммов.

"Эти милые дамы в нашем банке не только помогли мне, но и поддержали мой план", — рассказала американка, отметив, что обратно монеты принимаются лишь упакованными стопками.