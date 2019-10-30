ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что давление на иностранные власти не в правилах США, в чем разошелся со своим шефом - президентом Дональдом Трампом.

Демократы начали процедуру импичмента Трампу за предположительное давление на власти Украины с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право.

"Я не думаю, что нашим ценностям соответствует требование расследования в отношении внутриполитического оппонента", - сказал Салливан на слушаниях по утверждению его послом в России.

Однако он не стал критиковать лично Трампа. Более того, Салливан выступил в защиту увольнения экс-посла на Украине Мари Йованович. По его словам, президент имеет право уволить посла в связи с утратой доверия, и отставка будет правильной вне зависимости от того, прав президент в своих разногласиях с послом или нет. Салливан также сказал, что Трамп имеет право уволить его самого, если президенту не понравится выступление Салливана в конгрессе.