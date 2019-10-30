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РИА Новости

Салливан заявил, что давление на иностранные власти не в правилах США

22:28 30.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что давление на иностранные власти не в правилах США, в чем разошелся со своим шефом - президентом Дональдом Трампом.
Демократы начали процедуру импичмента Трампу за предположительное давление на власти Украины с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право.
Государственный секретарь США Майк Помпео
12 октября, 18:07РИА Новости
Помпео надеется, что Салливан укрепит сотрудничество России и США
"Я не думаю, что нашим ценностям соответствует требование расследования в отношении внутриполитического оппонента", - сказал Салливан на слушаниях по утверждению его послом в России.
Однако он не стал критиковать лично Трампа. Более того, Салливан выступил в защиту увольнения экс-посла на Украине Мари Йованович. По его словам, президент имеет право уволить посла в связи с утратой доверия, и отставка будет правильной вне зависимости от того, прав президент в своих разногласиях с послом или нет. Салливан также сказал, что Трамп имеет право уволить его самого, если президенту не понравится выступление Салливана в конгрессе.
Салливан повторил, что, по словам Трампа, никакой сделки с украинскими властями по принципу "услуга за услугу" не было. Также он заявил, что не знал о большей части разговоров с украинскими властями, а расшифровку разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая послужила поводом для расследования, видел лишь в СМИ.
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
11 октября, 20:13Радио Sputnik
Ху из мистер Салливан? В РФ поделились ожиданиями от нового посла СШААмериканский Белый дом подтвердил, что новым послом США в России будет предложен первый замгоссекретаря США Джон Салливан. Депутаты и политологи оценили, изменятся ли отношения двух стран после смены главы дипмиссии в Москве.
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Джон СалливанСШАВ мире
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