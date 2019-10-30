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РИА Новости

Экспорт российского газа в Венгрию за девять месяцев вырос на 22%

22:28 30.10.2019 (обновлено: 23:56 30.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфис ОАО "Газпром"
Офис ОАО Газпром
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости/Прайм. Экспорт газа "Газпрома" в Венгрию в январе-сентябре 2019 года составил 9,3 миллиарда кубических метров газа, превысив общий объем поставок за 2018 год на 22%, сообщила пресс-служба компании по итогам встречи главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
"С начала 2019 года по 29 октября, по предварительным данным, экспорт "Газпрома" в Венгрию составил 9,3 миллиарда кубических метров газа. Показатель уже на 22% превысил объем поставок за весь прошлый год", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в 2018 году "Газпром" поставил в Венгрию 7,6 миллиарда кубических метров газа, что на 9,3% больше, чем в 2017 году.
Кроме того, сообщает пресс-служба компании, на встрече стороны отметили, что в Венгрии реализуются мероприятия по расширению газотранспортной системы, согласно ранее подписанной между сторонами дорожной карте.
По предварительным данным "Газпрома", экспорт компании в страны дальнего зарубежья в январе-сентябре уменьшился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 144,6 миллиарда кубометров газа. При этом экспорт за отчетный период увеличился в Венгрию - на 46,7%, в Австрию - на 33,4%, в Чехию - на 33,1%, в Словакию - на 39,6%, в Нидерланды - на 16,1%, во Францию - на 6,2%.
В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% - до рекордных 201,9 миллиарда кубометров. По итогам 2019 года, как сообщил в августе заместитель начальника департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин, в базовом сценарии ожидается снижение экспорта в дальнее зарубежье до 194-198 миллиардов кубометров.
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Петер СийяртоАлексей МиллерГазпромВенгрияЭкономика
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