Молдавия подпишет контракт с "Газпромом" в ближайшее время, заявил Додон

"Россия и Украина пока не подписали контракт о транзите газа, мы обсудили этот вопрос с РФ и новым руководством Moldovagaz, можно точно сказать, что будет действовать классическая схема транзита газа через Украину, газ точно будет. Идет интенсивная работа в этой области, контракт с "Газпромом" пересмотрен, в него включена формула, которая предусматривает снижение цены, он будет подписан в ближайшие две-три недели", - заявил Додон в среду в эфире телеканала Moldova 1.