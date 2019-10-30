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РИА Новости

Молдавия подпишет контракт с "Газпромом" в ближайшее время, заявил Додон

22:18 30.10.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве
Президент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что компания "Газпром" пересмотрела контракт на поставку газа в республику, он будет подписан в ближайшие две-три недели.

"Россия и Украина пока не подписали контракт о транзите газа, мы обсудили этот вопрос с РФ и новым руководством Moldovagaz, можно точно сказать, что будет действовать классическая схема транзита газа через Украину, газ точно будет. Идет интенсивная работа в этой области, контракт с "Газпромом" пересмотрен, в него включена формула, которая предусматривает снижение цены, он будет подписан в ближайшие две-три недели", - заявил Додон в среду в эфире телеканала Moldova 1.

Он отметил, что достигнутые ранее договоренности с руководством РФ по вопросу поставок газа уже действуют. "С 1 октября мы получаем газ от "Газпрома" дешевле, скидка, которую мы получаем, позволяет покрыть убытки, которые остались от прежнего правительства, достигнутая в сентябре договоренность с президентом РФ действует. С апреля может быть снижен тариф для рядовых потребителей", - добавил Додон.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Сопредседатель молдавско-российской межправкомиссии Василий Шова в интервью РИА Новости заявил, что в вопросах поставок российского газа Молдавия зависит от Киева и его готовности договориться с РФ о транзите топлива.
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
23 октября, 17:10РИА Новости
Молдавия работает над альтернативными путями получения российского газа
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Игорь ДодонГазпромМолдавияРоссияЭкономика
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