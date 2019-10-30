Бастрыкин взял на контроль дело о драке в ярославском детском саду

Видео, снятое в детском саду №236 Ярославля, появилось в одной из городских групп в соцсети "Вконтакте" во вторник. В видеоролике показана прогулка малышей в детсаду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка, которую бьют другие дети - они прыгают на нее, бьют ногами и руками. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты.