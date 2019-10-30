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РИА Новости

Бастрыкин взял на контроль дело о драке в ярославском детском саду

22:09 30.10.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об избиении девочки в детском саду Ярославля, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Видео, снятое в детском саду №236 Ярославля, появилось в одной из городских групп в соцсети "Вконтакте" во вторник. В видеоролике показана прогулка малышей в детсаду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка, которую бьют другие дети - они прыгают на нее, бьют ногами и руками. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования уголовного дела и поручил установить все причины и условия, способствовавшие произошедшему", - сказала Петренко.
Проверку инцидента начали следственные органы, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в регионе. Педагог временно отстранена от работы. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияПроисшествия
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