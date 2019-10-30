В России прокомментировали требование США включить в ДСНВ новейшее оружие

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В Госдуме и Совфеде прокомментировали слова заместителя госсекретаря США Джона Салливана, который призвал включить новое российское оружие в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений ради продлении соглашения.

Подобное предложение Салливан озвучил на слушаниях комитета сената по иностранным делам, посвященным рассмотрению его кандидатуры на пост посла в России.

Он отметил, что если начать переговоры о продлении ДСНВ без включения в него новых видов вооружения, то это "свяжет руки" США.

"Хотят обмануть Россию"

В обеих палатах российского парламента раскритиковали заявление Салливана. Как заявил РИА Новости член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, Россия не пойдет на это никогда.

"Это означало бы ослабление нашей обороноспособности", - отметил сенатор.

По его словам, еще в советские времена, когда заключался первый ДСНВ, наша страна "позволила США обмануть себя".

"По этому договору мы уничтожили свои лучшие вооружения, ослабив себя тем самым, ведь у американцев появилось в этом преимущество. Так вот, США в очередной раз хотят обмануть Россию, ослабить ее, а потом обвинить в очередной раз в невыполнении договора", - сказал он.

Клинцевич выразил уверенность, что такого же мнения придерживается руководство России.

"Плохой хозяин слова"

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил РИА Новости, что вряд ли за предложениями США по договору СНВ последуют реальные действия.

"Американская сторона в нынешнее время вряд ли способна выполнять взятые на себя обязательства. Об этом могут судить не только представители России, но и других стран. США декларируют, выдвигают лозунги, но не выполняют взятые на себя обязательства", - сказал он.

Депутат добавил, что Россия не та страна, которая "по щелчку" будет в одностороннем порядке выполнять те или иные условия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к сотрудничеству, только когда две стороны слушают и слышат друг друга.

Он отметил, что США ведут себя "как плохой хозяин слова".

"Слово дает - слово забирает. Как это было с договором РСМД. Не понравилось - обвинили российскую сторону и вышли", - сказал Красов.

Депутат выразил мнение, что США пытаются теми или иными способами уклониться от выполнения, в том числе, пролонгирования договора СНВ-III.