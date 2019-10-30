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РИА Новости

В России прокомментировали требование США включить в ДСНВ новейшее оружие

22:04 30.10.2019 (обновлено: 02:13 31.10.2019)
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© Минобороны РФГрафическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В Госдуме и Совфеде прокомментировали слова заместителя госсекретаря США Джона Салливана, который призвал включить новое российское оружие в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений ради продлении соглашения.
Подобное предложение Салливан озвучил на слушаниях комитета сената по иностранным делам, посвященным рассмотрению его кандидатуры на пост посла в России.
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
11 октября, 20:13Радио Sputnik
Ху из мистер Салливан? В РФ поделились ожиданиями от нового посла СШААмериканский Белый дом подтвердил, что новым послом США в России будет предложен первый замгоссекретаря США Джон Салливан. Депутаты и политологи оценили, изменятся ли отношения двух стран после смены главы дипмиссии в Москве.
Он отметил, что если начать переговоры о продлении ДСНВ без включения в него новых видов вооружения, то это "свяжет руки" США.

"Хотят обмануть Россию"

В обеих палатах российского парламента раскритиковали заявление Салливана. Как заявил РИА Новости член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, Россия не пойдет на это никогда.
"Это означало бы ослабление нашей обороноспособности", - отметил сенатор.
По его словам, еще в советские времена, когда заключался первый ДСНВ, наша страна "позволила США обмануть себя".
"По этому договору мы уничтожили свои лучшие вооружения, ослабив себя тем самым, ведь у американцев появилось в этом преимущество. Так вот, США в очередной раз хотят обмануть Россию, ослабить ее, а потом обвинить в очередной раз в невыполнении договора", - сказал он.
Клинцевич выразил уверенность, что такого же мнения придерживается руководство России.
Недружелюбное привидение Эспер. Шеф Пентагона предложил России сдаться
22 августа, 18:11Акценты
Недружелюбное привидение Эспер. Шеф Пентагона предложил России сдаться Если, сказал, Россия хочет продлить СНВ-3, то она должна включить в него все свое оружие. И старое, и новое, и то, что подпадет под ДРСМД, которого уже нет. А автоматы и пистолеты, ‒ видимо, по мнению Эспера, покорно должны уточнить русские.

"Плохой хозяин слова"

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил РИА Новости, что вряд ли за предложениями США по договору СНВ последуют реальные действия.
"Американская сторона в нынешнее время вряд ли способна выполнять взятые на себя обязательства. Об этом могут судить не только представители России, но и других стран. США декларируют, выдвигают лозунги, но не выполняют взятые на себя обязательства", - сказал он.
Депутат добавил, что Россия не та страна, которая "по щелчку" будет в одностороннем порядке выполнять те или иные условия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к сотрудничеству, только когда две стороны слушают и слышат друг друга.
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Шойгу оценил будущее СНВ-3
Он отметил, что США ведут себя "как плохой хозяин слова".

"Слово дает - слово забирает. Как это было с договором РСМД. Не понравилось - обвинили российскую сторону и вышли", - сказал Красов.

Депутат выразил мнение, что США пытаются теми или иными способами уклониться от выполнения, в том числе, пролонгирования договора СНВ-III.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
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Джон СалливанРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Не надо забывать про пробирочку с белым порошком в ООН. США и Запад погрязли в фарисействе. Верить фарисеям нельзя! Какие "двойные стандарты"... это обыкновенное фарисейство... Коль, гнилые у них стандарты и значит, вся суть их такая же, как их "стандарты".
30 октября, 22:53
serg1234serg
9000001
США - враг человечества - факт
30 октября, 23:19
Йоан Теолог
7200001
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