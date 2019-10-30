Россия и Индия договорились совместно противодействовать терроризму

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия и Индия договорились наращивать совместные усилия по противодействию терроризму и его финансированию в рамках многосторонних форумов, таких как ООН, ШОС, БРИКС и ФА ТФ, говорится в сообщении МИД РФ.

В среду в Нью-Дели состоялось 11-е заседание Российско-индийской рабочей группы по противодействию терроризму под сопредседательством замминистра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова и замминистра иностранных дел Республики Индии Виджая Сингха.

"Стороны согласились наращивать совместные усилия по противодействию терроризму и его финансированию в рамках многосторонних форумов, таких как ООН, ШОС, БРИКС и ФА ТФ. Принято решение провести следующее заседание Рабочей группы в России в удобные для обеих сторон сроки", - отмечает министерство.

Были также рассмотрены меры по дальнейшему укреплению и углублению антитеррористического сотрудничества путем интенсификации обмена информацией и опытом, проведения регулярных экспертных встреч, наращивания потенциала в сферах, представляющих обоюдный интерес.