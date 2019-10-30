Россия и Индия договорились совместно противодействовать терроризму

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия и Индия договорились наращивать совместные усилия по противодействию терроризму и его финансированию в рамках многосторонних форумов, таких как ООН, ШОС, БРИКС и ФА ТФ, говорится в сообщении МИД РФ.
В среду в Нью-Дели состоялось 11-е заседание Российско-индийской рабочей группы по противодействию терроризму под сопредседательством замминистра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова и замминистра иностранных дел Республики Индии Виджая Сингха.
"Стороны согласились наращивать совместные усилия по противодействию терроризму и его финансированию в рамках многосторонних форумов, таких как ООН, ШОС, БРИКС и ФА ТФ. Принято решение провести следующее заседание Рабочей группы в России в удобные для обеих сторон сроки", - отмечает министерство.
Были также рассмотрены меры по дальнейшему укреплению и углублению антитеррористического сотрудничества путем интенсификации обмена информацией и опытом, проведения регулярных экспертных встреч, наращивания потенциала в сферах, представляющих обоюдный интерес.
"Стороны осудили терроризм во всех его формах и проявлениях и подчеркнули необходимость укрепления международного сотрудничества в целях всеобъемлющей и непрерывной борьбы с терроризмом, в которой не должно быть места "двойным стандартам". Состоялся обмен мнениями о террористических угрозах в глобальном и региональном масштабе, а также в контексте имеющейся обеспокоенности относительно роста терактивности в Южной Азии", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны подчеркнули необходимость полной ликвидации всех "тихих гаваней" террористов.