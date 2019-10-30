Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T21:34Z
https://ria.ru/20191030/1560417430.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151830/06/1518300675_0:299:3072:2027_1036x0_80_0_0_2e0c30947b4d1c38c966bdff8e897b26.jpg
РИА Новости

Россия и Индия договорились совместно противодействовать терроризму

21:34 30.10.2019
253
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия и Индия договорились наращивать совместные усилия по противодействию терроризму и его финансированию в рамках многосторонних форумов, таких как ООН, ШОС, БРИКС и ФА ТФ, говорится в сообщении МИД РФ.
В среду в Нью-Дели состоялось 11-е заседание Российско-индийской рабочей группы по противодействию терроризму под сопредседательством замминистра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова и замминистра иностранных дел Республики Индии Виджая Сингха.
"Стороны согласились наращивать совместные усилия по противодействию терроризму и его финансированию в рамках многосторонних форумов, таких как ООН, ШОС, БРИКС и ФА ТФ. Принято решение провести следующее заседание Рабочей группы в России в удобные для обеих сторон сроки", - отмечает министерство.
Были также рассмотрены меры по дальнейшему укреплению и углублению антитеррористического сотрудничества путем интенсификации обмена информацией и опытом, проведения регулярных экспертных встреч, наращивания потенциала в сферах, представляющих обоюдный интерес.
"Стороны осудили терроризм во всех его формах и проявлениях и подчеркнули необходимость укрепления международного сотрудничества в целях всеобъемлющей и непрерывной борьбы с терроризмом, в которой не должно быть места "двойным стандартам". Состоялся обмен мнениями о террористических угрозах в глобальном и региональном масштабе, а также в контексте имеющейся обеспокоенности относительно роста терактивности в Южной Азии", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны подчеркнули необходимость полной ликвидации всех "тихих гаваней" террористов.
Сергей Лавров и Евгений Примаков
29 октября, 09:33РИА Новости
Лавров рассказал об идее Примакова создать "треугольник" Россия-Индия-Китай
1201001
Обсудить 0
БРИКСШОСНью-ДелиООНРоссияИндияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
Встреча в "нормандском формате" должна принести результат, заявил Путин
Участница группы Serebro Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" объяснила, почему Фадеев расторг контракты с певцами
Актриса Лидия Вележева
Вележева прокомментировала инцидент со снятием с рейса
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России прокомментировали требование США включить в ДСНВ новейшее оружие
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
Россия против преследования представителей любых конфессий, заявил Путин
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская
Поклонская дала совет Зеленскому, как вести себя с Крымом
Солдаты армии Нигера
Двенадцать солдат погибли в результате атаки на военную базу в Нигере
Полиция Таиланда
В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
Пенсия
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52В Пакистане 25 человек погибли при пожаре в поезде
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
05:17Редкий портрет 13-летнего Моцарта выставят на аукцион
05:09Эксперты оценили объем интернет-рынка диких животных в России
Лента новостейМолния