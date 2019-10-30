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РИА Новости

О газе, Украине и НАТО: Путин и венгерский премьер провели переговоры

21:29 30.10.2019 (обновлено: 22:15 30.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Главы государств обсудили сотрудничество в области энергетики, перспективы нормализации отношений России и Евросоюза и ситуацию на Украине. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
На пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что сотрудничество Москвы и Будапешта в энергетической сфере находится на качественном уровне и идет без сбоев.
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Российский лидер уточнил, что страна обеспечивает 60% потребности Венгрии в нефти и 50% — в газе.

"На самом деле, по венгерской статистике, это больше чем 50%", — пояснил он.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Глава государства также отметил успешный уровень экономических отношений между странами.
По его словам, на переговорах в Будапеште стороны подробно обсудили комплекс двусторонних отношений, подвели итоги реализации уже достигнутых договоренностей, "наметили конкретные планы на перспективу".
Он заявил, что в прошлом году был зафиксирован значительный прирост взаимного товарооборота — почти на 30%, что составляет порядка семи миллиардов долларов.

"Мы стремимся к тому, чтобы диверсифицировать наши отношения, и в целом, на мой взгляд, справляемся с этой задачей", — заметил Путин.

По итогам переговоров "Лукойл", "Транснефть" и венгерская MOL продлили контракт о поставках нефти в Венгрию и Словакию. Российский лидер отметил, что это позволит увеличить экспорт по трубопроводу "Дружба" до 2025 года.
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"Труба тебе, Аденауэр". Из истории неудавшихся антироссийских санкцийОни вечные, эти санкции. Первыми начали британцы еще в начале XVIII века. Не вышло. Потом и Аденауэру пришла "труба". И сейчас будет все по-прежнему.
Он добавил, что Венгрия является приоритетным партнером для поставок энергоресурсов в Европу из России по имеющимся и новым маршрутам.

"Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей в том числе в моменты пиковых нагрузок", — сказал он.

В свою очередь, премьер Венгрии отметил, что страна хочет остаться суверенной в энергетике, поэтому рассматривает и другие возможности поставок энергоносителей, кроме России.
"Мы надеемся, что сможем диверсифицировать разные энергоисточники", — подчеркнул Орбан.
Он заявил о важности поступления газа на территорию страны с разных направлений, а не только с Украины.
Стороны также обсудили "Турецкий поток". Путин отметил, что участие в проекте представляет для Венгрии большой интерес с точки зрения обеспечения энергобезопасности страны и повышения ее роли в энергетике Европы.
"Мы будем только приветствовать, если это произойдет", — сказал российский президент.
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Говоря о сотрудничестве с Россией, премьер-министр напомнил, что Венгрия — член НАТО.
По его словам, Москва играет решающую роль для Будапешта с региональной точки зрения и поэтому сотрудничество между странами вписывается во внешнюю политику Венгрии.

"Конечно, Венгрия является членом НАТО, ЕС, она и останется там, однако это не исключает возможности сотрудничества и на политическом уровне с Россией. К этому мы стремимся сейчас и будем стремиться в будущем", — сказал Орбан.

Венгерский премьер также добавил, что его страна заинтересована в улучшении отношений между НАТО и Россией.
Путин уже пятый раз посещает Венгрию с рабочим визитом. Последний раз он побывал там в августе 2017 года.
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Северный поток-2Турецкий потокНАТОЕвросоюзВиктор ОрбанВладимир ПутинРоссияВенгрия
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