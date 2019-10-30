Встреча в "нормандском формате" должна принести результат, заявил Путин

БУДАПЕШТ (Венгрия), 30 окт - РИА Новости. Россия всегда готова к встрече в "нормандском формате" по Украине, но она должна быть хорошо проработана и подготовлена, привести к результату, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Что касается встречи в "нормандском формате": мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в "нормандском формате", лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который пойдет на пользу, урегулированию в целом", - сказал Путин, отвечая на вопрос, возможен ли саммит в "нормандском формате" в ноябре.