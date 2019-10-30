Ученый рассказал о превосходстве СССР перед США в первых военных реакторах

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Промышленные ядерные реакторы для наработки оружейного плутония, построенные в СССР по схеме, предложенной выдающимся конструктором Николаем Доллежалем, с инженерной точки зрения оказались гораздо удачнее таких же американских установок, и специалисты в США были вынуждены в свое время это признать, рассказал крупный российский ученый в области атомной энергетики, академик Ашот Саркисов.

От имени Российской академии наук Саркисов выступил в среду на расширенном заседании научно-технического совета одного из ведущих предприятий Росатома "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А.Доллежаля" (НИКИЭТ), посвященном 120-летию со дня рождения Доллежаля. Ранее в среду рядом с НИКИЭТ открыли памятник Доллежалю.

Саркисов рассказал, что в 1990-х годах в составе делегации российских специалистов посетил США, в том числе, объекты бывшего Хэнфордского комплекса, где в 1940-1980-х годах производился американский оружейный плутоний.

"Нам показали первый промышленный ядерный реактор США. Пояснения давал человек, который был оператором этого реактора. Я задал ему вопрос – почему у вас в реакторе было горизонтальное расположение технологических каналов? Он сказал, что это решение было ошибочным, и что они в последующих проектах перешли на вертикальное расположение каналов", - сказал Саркисов.

Главный этап любой ядерно-оружейной программы — наработка делящихся материалов, оружейного плутония или урана. Из данных, полученных советской разведкой в 1940-х годах, была известна конструкция американских ядерных реакторов-наработчиков и, в частности, то, что в них технологические каналы, содержащие облучаемый уран, располагались горизонтально.

Но для первого советского реактора-наработчика была выбрана схема, предложенная Николаем Доллежалем. В его варианте технологические каналы с урановыми блоками размещались в активной зоне реактора вертикально. При этом снимались проблемы деформации многих конструкционных элементов реактора.