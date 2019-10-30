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РИА Новости
Ядерные технологии

Ученый рассказал о превосходстве СССР перед США в первых военных реакторах

21:16 30.10.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой НИЦ "Курчатовский институт" Первый советский ядерный реактор Ф-1
Первый советский ядерный реактор Ф-1
© Фото предоставлено пресс-службой НИЦ "Курчатовский институт"
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Промышленные ядерные реакторы для наработки оружейного плутония, построенные в СССР по схеме, предложенной выдающимся конструктором Николаем Доллежалем, с инженерной точки зрения оказались гораздо удачнее таких же американских установок, и специалисты в США были вынуждены в свое время это признать, рассказал крупный российский ученый в области атомной энергетики, академик Ашот Саркисов.
От имени Российской академии наук Саркисов выступил в среду на расширенном заседании научно-технического совета одного из ведущих предприятий Росатома "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А.Доллежаля" (НИКИЭТ), посвященном 120-летию со дня рождения Доллежаля. Ранее в среду рядом с НИКИЭТ открыли памятник Доллежалю.
Саркисов рассказал, что в 1990-х годах в составе делегации российских специалистов посетил США, в том числе, объекты бывшего Хэнфордского комплекса, где в 1940-1980-х годах производился американский оружейный плутоний.
"Нам показали первый промышленный ядерный реактор США. Пояснения давал человек, который был оператором этого реактора. Я задал ему вопрос – почему у вас в реакторе было горизонтальное расположение технологических каналов? Он сказал, что это решение было ошибочным, и что они в последующих проектах перешли на вертикальное расположение каналов", - сказал Саркисов.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
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Главный этап любой ядерно-оружейной программы — наработка делящихся материалов, оружейного плутония или урана. Из данных, полученных советской разведкой в 1940-х годах, была известна конструкция американских ядерных реакторов-наработчиков и, в частности, то, что в них технологические каналы, содержащие облучаемый уран, располагались горизонтально.
Но для первого советского реактора-наработчика была выбрана схема, предложенная Николаем Доллежалем. В его варианте технологические каналы с урановыми блоками размещались в активной зоне реактора вертикально. При этом снимались проблемы деформации многих конструкционных элементов реактора.
Стала легендой история, как Доллежаль пришел к этой идее. Он сам вспоминал, что ему интуитивно не нравился американский вариант. Как-то в феврале 1946 года Доллежаль, сидя на совещании и занятый своими мыслями, машинально постукивал по столу спичечным коробком. И вдруг его взгляд упал на спички, подпрыгивавшие в коробке в такт движению руки. Конструктора осенило — он "увидел" тот самый принцип вертикального расположения технологических каналов, который должен лечь в основу схемы советского реактора "А". Предложенная Доллежалем конструкция оправдала себя —реактор "А" проработал без малого 40 лет, с 1948 по 1987 год, хотя был запроектирован лишь на несколько лет эксплуатации.
Генеральный директор АО НИКИЭТ Андрей Каплиенко
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