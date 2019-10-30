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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Россия против преследования представителей любых конфессий, заявил Путин

21:09 30.10.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
© РИА Новости / Валерий Мельников
БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Россия не приемлет преследование представителей любых конфессий за их религиозные убеждения, заявил президент России Владимир Путин.
"Подчеркну, что Россия готова взаимодействовать с Венгрией и другими заинтересованными сторонами в целях поддержки христиан в конфликтных районах Ближнего Востока и Северной Африки. Для нас неприемлемы факты преследования представителей любых конфессий за религиозные убеждения", - сказал Путин в среду по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБлижний ВостокВиктор ОрбанВладимир ПутинРоссиярелигияВ мире
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