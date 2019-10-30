Россия против преследования представителей любых конфессий, заявил Путин

"Подчеркну, что Россия готова взаимодействовать с Венгрией и другими заинтересованными сторонами в целях поддержки христиан в конфликтных районах Ближнего Востока и Северной Африки. Для нас неприемлемы факты преследования представителей любых конфессий за религиозные убеждения", - сказал Путин в среду по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.