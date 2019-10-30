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РИА Новости
Война в Сирии

Источник заявил, что ССА ушла из одиннадцати деревень по требованию Турции

21:05 30.10.2019
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© REUTERS / Khalil AshawiТурецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
© REUTERS / Khalil Ashawi
АНТАКЬЯ (Турция), 30 окт – РИА Новости. Оппозиционная "Свободная сирийская армия" (ССА) по требованию Турции ушла из 11 деревень, расположенных вдоль трассы M4 и передали контроль над ними российской военной полиции, сообщил РИА Новости близкий к ССА источник.
"Сирийская армия в среду потребовала от вооруженных группировок ССА уйти из 11 деревень округа Айн-Иса в районе Телль-Абъяда, расположенных вдоль международной трассы M4, и передать их российской военной полиции", - сообщил источник.
По его словам, турецкая армия известила ССА, что данные деревни не входят в границы "безопасной зоны", очерченной меморандумом между РФ и Турцией по САР.
"Группировки ССА ушли из этих 11 деревень по требованию ВС Турции и передали их военной полиции РФ", - сообщил источник.
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