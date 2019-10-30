Источник заявил, что ССА ушла из одиннадцати деревень по требованию Турции

АНТАКЬЯ (Турция), 30 окт – РИА Новости. Оппозиционная "Свободная сирийская армия" (ССА) по требованию Турции ушла из 11 деревень, расположенных вдоль трассы M4 и передали контроль над ними российской военной полиции, сообщил РИА Новости близкий к ССА источник.

"Сирийская армия в среду потребовала от вооруженных группировок ССА уйти из 11 деревень округа Айн-Иса в районе Телль-Абъяда, расположенных вдоль международной трассы M4, и передать их российской военной полиции", - сообщил источник.

По его словам, турецкая армия известила ССА, что данные деревни не входят в границы "безопасной зоны", очерченной меморандумом между РФ и Турцией по САР.

"Группировки ССА ушли из этих 11 деревень по требованию ВС Турции и передали их военной полиции РФ", - сообщил источник.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорилось, что с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Они должны были содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. О досрочном завершении вывода курдских отрядов во вторник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. С этого момента должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.