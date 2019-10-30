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РИА Новости

Экс-солистка "Серебра" объяснила, почему Фадеев расторг контракты с певцами

21:04 30.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУчастница группы Serebro Полина Фаворская
Участница группы Serebro Полина Фаворская
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бывшая участница группы "Серебро" Полина Фаворская объяснила, почему Макс Фадеев расторг контракты со всеми артистами продюсерского центра MALFA. Об этом сообщает Пятый канал.
По ее мнению, этот шаг Фадеева вполне обоснован и отвечает веяниям современной музыкальной индустрии.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
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Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
"Мне кажется, что лейблы в привычном виде уже не имеют смысла. Все ушло на цифровые площадки. Для музыкантов нет проблем самим загружать песни в ITunes и самим продвигаться. Поэтому мне понятно решение Максима Александровича", – отметила артистка.
Фаворская призналась, что ей грустно из-за того, что компания "распалась". При этом она уверена, что Фадеева ждут успехи во всех начинаниях.
Певица уточнила, что сейчас не имеет отношения к продюсерскому центру. После ухода оттуда она занялась собственным проектом.
Ранее Максим Фадеев выложил на канале своего лейбла MALFA на YouTube видеообращение. Он заявил, что расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании. При этом право на песни бывшие участники лейбла получают в безвозмездное пользование. Исключением стали двое человек, с которыми идут судебные разбирательства.
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Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
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