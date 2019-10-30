Экс-солистка "Серебра" объяснила, почему Фадеев расторг контракты с певцами

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бывшая участница группы "Серебро" Полина Фаворская объяснила, почему Макс Фадеев расторг контракты со всеми артистами продюсерского центра MALFA. Об этом Бывшая участница группы "Серебро" Полина Фаворская объяснила, почему Макс Фадеев расторг контракты со всеми артистами продюсерского центра MALFA. Об этом сообщает Пятый канал.

По ее мнению, этот шаг Фадеева вполне обоснован и отвечает веяниям современной музыкальной индустрии.

"Мне кажется, что лейблы в привычном виде уже не имеют смысла. Все ушло на цифровые площадки. Для музыкантов нет проблем самим загружать песни в ITunes и самим продвигаться. Поэтому мне понятно решение Максима Александровича", – отметила артистка.

Фаворская призналась, что ей грустно из-за того, что компания "распалась". При этом она уверена, что Фадеева ждут успехи во всех начинаниях.

Певица уточнила, что сейчас не имеет отношения к продюсерскому центру. После ухода оттуда она занялась собственным проектом.