Путин заявил, что Россия делает все для поддержки христиан Ближнего Востока

Президент РФ В. Путин принял участие в работе форума "Россия - Африка"

БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что христиане Ближнего Востока находятся в бедственном положении, их преследуют и грабят, а РФ делает все, чтобы их поддержать.

"Всем хорошо известно, что Ближний Восток - это колыбель христианства", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Путин добавил, что сегодня христиане находятся в бедственном положении, "их преследуют, убивают, насилуют, грабят".