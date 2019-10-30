Орбан заявил о желании Венгрии поскорее присоединиться к "Турецкому потоку"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Венгрия хочет присоединиться к трубопроводу "Турецкий поток" как можно скорее, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Для нас важно, чтобы газ поступал на территорию Венгрии с разных направлений. Чем раньше мы можем присоединиться к "Турецкому потоку", тем лучше, таким образом мы не будем уязвимыми в этом плане", - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что процесс процедуры бронирования будущих мощностей Open Season встал уже на второй этап.