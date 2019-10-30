Членство Венгрии в НАТО не исключает сотрудничества с Россией, заявил Орбан

"Венгерская политика заинтересована в том, чтобы все в мире были заинтересованы в успехе Венгрии, но особенно, чтобы в этом были заинтересованы те страны, которые с региональной точки зрения играют для нас решающую роль. В это вписывается и сотрудничество между Венгрией и Россией. Конечно, Венгрия является членом НАТО, ЕС, она и останется там, однако это не исключает возможности сотрудничества и на политическом уровне с Россией. К этому мы стремимся сейчас и будем стремиться в будущем", - сказал Орбан по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, который в среду прибыл с однодневным рабочим визитом в Будапешт.