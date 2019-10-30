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РИА Новости

Соглашения с Венгрией увеличат экспорт нефти по "Дружбе", заявил Путин

20:50 30.10.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
© РИА Новости / Валерий Мельников
БУДАПЕШТ, 30 окт – РИА Новости. Соглашения о поставках нефти в Венгрию и Словакию, которые были заключены между "Лукойлом", "Транснефтью" и венгерской MOL в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Будапешт, позволят увеличить экспорт по трубопроводу "Дружба" до 2025 года, заявил российский лидер.
"Лукойл", "Транснефть" и венгерская компания MOL подписали соглашения, реализация которых позволит увеличить экспорт российского топлива в Венгрию по трубопроводу "Дружба" до 2025 года", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Вчера, 20:33РИА Новости
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ЛУКОЙЛТранснефтьВиктор ОрбанВладимир ПутинСловакияРоссияВенгрияЭкономика
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