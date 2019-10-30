Соглашения с Венгрией увеличат экспорт нефти по "Дружбе", заявил Путин

БУДАПЕШТ, 30 окт – РИА Новости. Соглашения о поставках нефти в Венгрию и Словакию, которые были заключены между "Лукойлом", "Транснефтью" и венгерской MOL в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Будапешт, позволят увеличить экспорт по трубопроводу "Дружба" до 2025 года, заявил российский лидер.