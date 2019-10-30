Россия приветствует решение Дании по "Северному потоку – 2", заявил Путин

БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Россия приветствует решение Дании по "Северному потоку-2", страна проявила себя как ответственный участник международного диалога, защищающий свои интересы и учитывающий интересы партнеров в Европе, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, действительно, мы, когда сюда прилетели, узнали, что датские власти выдали разрешение на работу в своей исключительной экономической зоне. Мы приветствуем такое решение", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отвечая на вопрос о позиции Дании по проекту "Северный поток-2".
"Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок", - подчеркнул президент РФ.
Вчера, 17:43Сказано в эфиреЭксперт объяснил, почему Дания прервала "игру" вокруг "Северного потока-2" Дания выдала разрешение на строительство "Северного потока-2", сообщили в Копенгагене. Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik предположил, почему это решение было принято именно сейчас.