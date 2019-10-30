Путин заявил о "большом интересе" Венгрии к "Турецкому потоку"

БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Участие в "Турецком потоке" представляет для Венгрии большой интерес с точки зрения обеспечения энергобезопасности страны и повышения ее роли в энергетике Европы, РФ будет только приветствовать присоединение венгерских партнеров к этому проекту, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Что касается сроков присоединения Венгрии к "Турецкому потоку": насколько я представляю, - господин премьер-министр меня сейчас поправит, если я ошибаюсь, - для Венгрии участие в этом проекте представляет значительный интерес с точки зрения обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом. Мы будем только приветствовать, если это произойдет", - сказал Путин на совместной с Орбаном пресс-конференции по итогам встречи.