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РИА Новости

Путин заявил о "большом интересе" Венгрии к "Турецкому потоку"

20:42 30.10.2019 (обновлено: 21:01 30.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Участие в "Турецком потоке" представляет для Венгрии большой интерес с точки зрения обеспечения энергобезопасности страны и повышения ее роли в энергетике Европы, РФ будет только приветствовать присоединение венгерских партнеров к этому проекту, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Что касается сроков присоединения Венгрии к "Турецкому потоку": насколько я представляю, - господин премьер-министр меня сейчас поправит, если я ошибаюсь, - для Венгрии участие в этом проекте представляет значительный интерес с точки зрения обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом. Мы будем только приветствовать, если это произойдет", - сказал Путин на совместной с Орбаном пресс-конференции по итогам встречи.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 20:59РИА Новости
Орбан заявил о желании Венгрии поскорее присоединиться к "Турецкому потоку"
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Турецкий потокВиктор ОрбанВладимир ПутинРоссияВенгрияВ мире
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