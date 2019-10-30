Три человека погибли в ДТП в Архангельской области

МУРМАНСК, 30 окт - РИА Новости. Двое взрослых и ребенок погибли на федеральной трассе М-8 в результате лобового столкновения двух иномарок, один человек пострадал, сообщили в региональном ГИБДД.

Сообщение о ДТП на федеральной трассе М-8 "Холмогоры" в 15 километрах от села Емецк поступило около 18.30 в ОМВД России.