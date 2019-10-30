Путин и Орбан обсудили ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов

БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном затронул ситуацию на Украине с учетом поставок энергоносителей через эту страну.

"Конечно, говорили и об урегулировании кризиса на Украине - прежде всего, конечно, применительно к проблемам энергетических маршрутов и снабжения как Венгрии, так и наших основных потребителей российскими энергоносителями", - сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном.