Путин назвал Венгрию приоритетным партнером для поставок энергоресурсов

БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Венгрия является приоритетным партнером для поставок энергоресурсов в Европу из России по имеющимся и новым маршрутам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Будапешт.
"Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок",- сказал он.
"Мы рассматриваем Венгрию как одного из приоритетных партнёров для распределения поставок российского газа в Европу. И по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым маршрутам: как по северному, так и по южному", - добавил он.