БУДАПЕШТ, 30 окт – РИА Новости. Россия и Венгрия заключили договор о социальном обеспечении, а также приняли меморандум о сотрудничестве в области онкологии, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подписан в присутствии лидеров стран Владимира Путина и Виктора Орбана.
Кроме того, подписаны меморандум о сотрудничестве в области онкологии, план мероприятий по реализации Комплексной программы российско-венгерского сотрудничества в межрегиональной сфере.
Также подписан меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.