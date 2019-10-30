Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи

БУДАПЕШТ, 30 окт – РИА Новости. Россия и Венгрия заключили договор о социальном обеспечении, а также приняли меморандум о сотрудничестве в области онкологии, передает корреспондент РИА Новости.

Документ подписан в присутствии лидеров стран Владимира Путина и Виктора Орбана.

Кроме того, подписаны меморандум о сотрудничестве в области онкологии, план мероприятий по реализации Комплексной программы российско-венгерского сотрудничества в межрегиональной сфере.