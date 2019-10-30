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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Глава СЖР связал блокировки на Facebook с успехом форума "Россия – Африка"

20:28 30.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Причиной новых блокировок на Facebook мог быть успех форума "Россия-Африка" в Сочи, что вызвало раздражение у руководства соцсети, считает секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки, утверждается в распространенном в среду заявлении организации. Речь идет о 35 аккаунтах, 53 страницах и семи группах в Facebook, а также пяти аккаунтах в Instagram. В Facebook также отмечают, что удаленные аккаунты "часто распространяли" материалы Sputnik и RT. Это уже не первый подобный случай, произошедший в октябре. Ранее Facebook без объяснения причин удалил англоязычную страницу одного из сайтов МИА "Россия сегодня", портала Arctic.ru, которая была разблокирована только 24 октября.
Страница социальной сети Фейсбук
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"Это происходит и с корпоративными страницами, и со СМИ, и с аккаунтами наших коллег. Любопытно то, что контент был рассчитан на африканский регион, интерес к которому в последние дни благодаря саммиту, прошедшему в России, очень высок. Отношения России и стран Африки укрепились, (приехало) такое большое количество лидеров региона, показательно число договоренностей и сделок, которые там были заключены. Вполне естественно можно предположить, что это вызывает в том числе и у руководства соцсети раздражение, им это не нравится. В целях оказания давления можно приплести что угодно. Можно сказать, что это нарушает правила сообщества, назвать это вмешательством в государственные дела других стран. Надо подавать жалобы, надо быть готовыми к тому, что такие ситуации будут повторяться", – рассказал РИА Новости Шафир.
Политика Facebook в отношении России неоднократно подвергалась критике со стороны российских властей. В середине октября глава компании Марк Цукерберг обвинил РФ, Иран и Китай во вмешательстве в американские выборы 2020 года. Facebook заблокировал четыре сети аккаунтов, три из Ирана и одну из России, мотивировав это борьбой с зарубежным влиянием. Как утверждала компания, целями этих сетей были США, Северная Африка и Латинская Америка. Комментируя заявления Цукерберга о вмешательстве, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их "фейкньюз в соцсетях".
Экономический форум "Россия-Африка" проходил в Сочи 23-24 октября.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаМедиавойныТимур ШафирСоюз журналистов РоссииМарк ЦукербергРоссияСШАFacebook, Inc.Общество
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