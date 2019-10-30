Россия не пойдет на включение новых видов вооружений в ДСНВ, заявил сенатор

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия не пойдет на включение новых видов своих вооружений в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

США хотят начать дискуссии с РФ по включению новых видов вооружений в ДСНВ для его продления, заявил ранее в среду первый замгоссекретаря США Джон Салливан.

"Россия не пойдет на это, этого не будет никогда. Это означало бы ослабление нашей обороноспособности, а на это Россия никогда не пойдет", - заявил Клинцевич.

По его словам, ещё в советские времена, когда заключался первый ДСНВ, наша страна "позволила США обмануть себя".

"По этому договору мы уничтожили свои лучшие вооружения, ослабив себя тем самым, ведь у американцев появилось в этом преимущество. Так вот, США в очередной раз хотят обмануть Россию, ослабить ее, а потом обвинить в очередной раз в невыполнении договора", - отметил сенатор.

Клинцевич отметил, что Россия не пойдет на уступки. "Это мое личное мнение, но я убеждён, что точно такого же придерживается руководство нашей страны", - сказал он.