Объем домашних заданий должен быть минимальным, заявила депутат

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Объем домашних заданий для школьников должен быть минимальным, а основная нагрузка должна приходиться на учебные часы в школе, заявила координатор партийного проекта ЕР "Новая школа", депутат Госдумы Алёна Аршинова, добавив, что в ближайшее время в "Единой России" обсудят этот вопрос с Минпросвещения.

Ранее губернатор Белгородской области Евгений Савченко на своей странице "ВКонтакте" назвал школьные домашние задания "плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя". Губернатор предложил делать все домашние задания в учебном заведении, как это реализовано в школах полного дня. Он отметил, что поручил департаменту образования пересмотреть этот вопрос и внести кардинальные изменения в систему.

"Поддерживаю мнение губернатора Белгородской области Евгения Савченко о частой избыточности домашних заданий школьников. К сожалению, школьники нередко перегружены учебными заданиями, которые зачастую вынуждены выполнять под контролем и при непосредственном участии родителей. Основное обучение должно проходить в школе, в учебное время. Домашние задание не только не должны быть по нагрузке сопоставимы с учебным процессом в школе, но и максимально минимизированы", - сказала Аршинова РИА Новости.

Она отметила, что развитие современных технологий и цифрового образования уже сейчас позволяют свести к минимуму учебную нагрузку во внеурочное время. По словам Аршиновой, это "непременно нужно делать", чтобы домашние задания стали "незначительным дополнением к учебному процессу", и их можно было выполнять без помощи взрослых.

"Евгений Савченко часто озвучивает конструктивные и прогрессивные идеи... Мы обсудим этот вопрос в партии на одном из ближайших совещаний с участием министерства просвещения", - заключила Аршинова.