Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T20:23Z
https://ria.ru/20191030/1560415511.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152890/84/1528908421_0:105:1999:1229_1036x0_80_0_0_f8a9ffc77cab0a6597276a40f95fbf21.jpg
РИА Новости

Объем домашних заданий должен быть минимальным, заявила депутат

20:23 30.10.2019
974
© Depositphotos / luckybusinessМама ругает сына
Мама ругает сына
© Depositphotos / luckybusiness
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Объем домашних заданий для школьников должен быть минимальным, а основная нагрузка должна приходиться на учебные часы в школе, заявила координатор партийного проекта ЕР "Новая школа", депутат Госдумы Алёна Аршинова, добавив, что в ближайшее время в "Единой России" обсудят этот вопрос с Минпросвещения.
Ранее губернатор Белгородской области Евгений Савченко на своей странице "ВКонтакте" назвал школьные домашние задания "плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя". Губернатор предложил делать все домашние задания в учебном заведении, как это реализовано в школах полного дня. Он отметил, что поручил департаменту образования пересмотреть этот вопрос и внести кардинальные изменения в систему.
"Поддерживаю мнение губернатора Белгородской области Евгения Савченко о частой избыточности домашних заданий школьников. К сожалению, школьники нередко перегружены учебными заданиями, которые зачастую вынуждены выполнять под контролем и при непосредственном участии родителей. Основное обучение должно проходить в школе, в учебное время. Домашние задание не только не должны быть по нагрузке сопоставимы с учебным процессом в школе, но и максимально минимизированы", - сказала Аршинова РИА Новости.
Она отметила, что развитие современных технологий и цифрового образования уже сейчас позволяют свести к минимуму учебную нагрузку во внеурочное время. По словам Аршиновой, это "непременно нужно делать", чтобы домашние задания стали "незначительным дополнением к учебному процессу", и их можно было выполнять без помощи взрослых.
"Евгений Савченко часто озвучивает конструктивные и прогрессивные идеи... Мы обсудим этот вопрос в партии на одном из ближайших совещаний с участием министерства просвещения", - заключила Аршинова.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя инициативу Савченко, ранее заявила, что в школьном образовании важно не перегибать палку с нагрузкой детей, но в то же время не позволять ученикам лениться.
Подросток делает уроки
Вчера, 19:06РИА Новости
Эксперты призвали грамотно определять объемы домашнего задания
23101213
Обсудить 0
МинпросвещенияГосдума РФОбразование - Общество
Рекомендуем
Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В ЕР сочли преждевременным введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Садовничий продолжит руководить МГУ
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Подросток делает уроки
Эксперты призвали грамотно определять объемы домашнего задания
Мама ругает сына
Белгородский губернатор заявил о вреде домашних заданий
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Диктант по русскому языку в университете
Профессор ВШЭ оправдался за слова об "убогом" русском языке
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России прокомментировали требование США включить в ДСНВ новейшее оружие
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Мама помогает ребенку делать домашнее задание
Кузнецова прокомментировала предложение отменить домашние задания
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В московской школе, куда ученик пришел с пистолетом, началась проверка
Участница группы Serebro Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" объяснила, почему Фадеев расторг контракты с певцами
Актриса Лидия Вележева
Вележева прокомментировала инцидент со снятием с рейса
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
05:17Редкий портрет 13-летнего Моцарта выставят на аукцион
05:09Эксперты оценили объем интернет-рынка диких животных в России
Лента новостейМолния