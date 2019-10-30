В США допустили, что "Северный поток — 2" не удастся остановить

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Первый замгоссекретаря Джон Салливан надеется, что США удастся помешать РФ достроить "Северный поток – 2", но опасается, что строительство газопровода окажется в той стадии, когда остановить его будет уже невозможно.
"Я обеспокоен тем, что мы можем оказаться на той стадии, когда у русских есть ресурсы и возможность достроить газопровод вне зависимости от того, что мы будем делать, и наложение санкций их не остановит. То есть это заставит Россию заплатить высокую цену, но не остановит трубопровод. Но я не считаю, что мы уже достигли этого момента", - сказал Салливан на слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост посла США в РФ.
Он заявил, что трубопровод построен уже на 80%, а рассмотрение его экологической безопасности в Дании не займет много времени, и возможные возражения со стороны Дании будут сняты. При этом в среду стало известно, что Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.