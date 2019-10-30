В США допустили, что "Северный поток — 2" не удастся остановить

"Я обеспокоен тем, что мы можем оказаться на той стадии, когда у русских есть ресурсы и возможность достроить газопровод вне зависимости от того, что мы будем делать, и наложение санкций их не остановит. То есть это заставит Россию заплатить высокую цену, но не остановит трубопровод. Но я не считаю, что мы уже достигли этого момента", - сказал Салливан на слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост посла США в РФ.