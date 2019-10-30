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РИА Новости

В США допустили, что "Северный поток — 2" не удастся остановить

20:13 30.10.2019 (обновлено: 07:16 31.10.2019)
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© AP Photo / Susan Walsh Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
 Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Первый замгоссекретаря Джон Салливан надеется, что США удастся помешать РФ достроить "Северный поток – 2", но опасается, что строительство газопровода окажется в той стадии, когда остановить его будет уже невозможно.

"Я обеспокоен тем, что мы можем оказаться на той стадии, когда у русских есть ресурсы и возможность достроить газопровод вне зависимости от того, что мы будем делать, и наложение санкций их не остановит. То есть это заставит Россию заплатить высокую цену, но не остановит трубопровод. Но я не считаю, что мы уже достигли этого момента", - сказал Салливан на слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост посла США в РФ.

Он заявил, что трубопровод построен уже на 80%, а рассмотрение его экологической безопасности в Дании не займет много времени, и возможные возражения со стороны Дании будут сняты. При этом в среду стало известно, что Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
Вчера, 19:05РИА Новости
Салливан назвал борьбу с "Северным потоком – 2" одним из приоритетов США
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Джон СалливанСеверный потокРоссияЭкономика
Популярные комментарии
И еще раз, господин Салливан, США пролетят мимо денег, как это случилось в 70-е годы прошлого года при реализации сделки "Газ-Трубы". Формат "сам не гам и другим не дам" пора исключать из методов деятельности американских послов - и мир не тот, и США не те...
30 октября, 20:33
vv.p.neznamov
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