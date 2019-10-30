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РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник у линии соприкосновения

20:02 30.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбил беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ЛНР населенного пункта Тепличное близ линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости пресс-службе ведомства.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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Вчера, 19:47РИА Новости
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков
"Сегодня в районе населенного пункта Тепличное был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа "Крыло", который вел воздушную разведку", - сказали в ведомстве.
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