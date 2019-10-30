В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбил беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ЛНР населенного пункта Тепличное близ линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости пресс-службе ведомства.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Сегодня в районе населенного пункта Тепличное был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа "Крыло", который вел воздушную разведку", - сказали в ведомстве.