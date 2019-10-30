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РИА Новости
Новости Подмосковья

Дом культуры с библиотекой и кинозалом откроется в Одинцове в 2020 году

19:57 30.10.2019
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© Администрация Одинцовского городского округа Московской областиБаннер на месте строительства нового дома культуры в поселке Горки-10
Баннер на месте строительства нового дома культуры в поселке Горки-10
© Администрация Одинцовского городского округа Московской области
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В поселке Горки-10 Одинцовского городского округа в следующем году откроется новый дом культуры. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.
"Выдано разрешение на строительство дома культуры. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году", – отметил Локтев.
Площадь нового четырехэтажного дома культуры составит 6 тысяч квадратных метров. Она будет разделена на три тематических блока: концертный, творческий и спортивный, в которые войдут киноконцертный зал на 400 мест, выставочный и хореографический залы с раздевалками и душевыми, спортивный зал с трибунами вместимостью 150 человек, библиотеку, кабинеты для творчества, художественную мастерскую, а также помещение для театральной и музыкальной студий.
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Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов назвал будущий ДК функциональным культурно-спортивным центром и рассказал о его оснащении.
"В одной [части] расположатся спортивный и тренажерный залы. Будут открыты секции по мини-футболу, волейболу, баскетболу, теннису, единоборствам. Во второй, центральной части заработает киноконцертный зал с зоной фуд-корта. В третьей появятся библиотека, выставочный зал, хореографический класс, художественная мастерская, музыкальная и театральные студии, холл с зоной настольных игр, кладовые и складские помещения. Планируется, что здесь будет работать более 30 кружков по разным направлениям для жителей разного возраста", – пояснил Андрей Иванов.
Когда строительство здания дома культуры в Горках-10 закончат, начнется благоустройство прилегающей территории: проложат тропинки, озеленят участок и оборудуют места для отдыха. Дом культуры будет строиться по государственной программе "Строительство объектов социальной инфраструктуры".
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