В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в среду Народная милиция ЛНР заявила о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВС Украины подконтрольного республике населенного пункта Желобок.

По данным ведомства, украинские силовики с начала суток "два раза обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия". В Народной милиции сообщили, что обстрелы велись из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Фрунзе и Желобок.