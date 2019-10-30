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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков

19:47 30.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в среду Народная милиция ЛНР заявила о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВС Украины подконтрольного республике населенного пункта Желобок.
Украинский военный
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В ЛНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
По данным ведомства, украинские силовики с начала суток "два раза обстреляли территорию республики, пытаясь спровоцировать военнослужащих Народной милиции ЛНР на ответные действия". В Народной милиции сообщили, что обстрелы велись из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Фрунзе и Желобок.
"Традиционно, активизация нарушений режима прекращения огня со стороны противника наблюдается в период посещения ЛНР заместителем руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марком Этерингтоном", - уточнили в пресс-службе ведомства. Народная милиция ЛНР призвала международных наблюдателей СММ ОБСЕ "вмешаться в происходящее и оказать давление" на украинских силовиков.
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