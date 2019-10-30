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РИА Новости

Оливер Стоун рассказал о впечатлении от общения с Путиным

19:57 30.10.2019 (обновлено: 19:59 30.10.2019)
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© Showtime/KomandirПрезидент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime/Komandir
ЭР-РИЯД, 30 окт - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о президенте РФ Владимире Путине, выступая на форуме Future Investment Initiative в Саудовской Аравии, рассказал о своих впечатлениях от общения с российским лидером.
"Он застенчивый и скромный человек. Мы беседовали в течение двух лет, проводили интервью в четыре этапа, провели 20-30 часов вместе", - сказал Стоун.
"Рассудительный, думает о том, что он говорит, играет в шахматы... балансирует каждый аргумент, видит хорошие и плохие стороны", - добавил режиссер.
"Мне нравится то, как он адаптируется к ситуациям, всегда находит выход... Вместо того чтобы занимать жесткую позицию, он ведет себя дипломатично и учитывает интересы другого человека", - заключил Стоун.
Режиссер Оливер Стоун
1 октября, 21:15РИА Новости
Режиссер Оливер Стоун заявил, что очень гордится интервью с Путиным
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Оливер СтоунВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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